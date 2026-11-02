Juan Reynoso hace llorar a Juan Valencia tras fuerte regaño

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Santos Laguna consiguió hace unas horas un valioso triunfo en la Liga MX al imponerse por la mínima diferencia (1-0) al Necaxa. Sin embargo, más allá del resultado que acercó a los laguneros a la zona de clasificación, el partido dejó una escena poco habitual que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El protagonista fue Juan Reynoso, técnico de los Rayos, quien protagonizó un tenso momento con uno de sus dirigidos durante la segunda mitad. El entrenador peruano no ocultó su molestia tras una decisión en el terreno de juego y terminó encarando a su futbolista, quien no pudo contener las lágrimas mientras permanecía en el banquillo.

La acción ocurrió al minuto 59, cuando Juan Valencia abandonó el campo para ceder su lugar a Kevin Rosero. El atacante tuvo varias oportunidades claras frente al arco, pero no logró reflejarlas en el marcador. Apenas llegó a la zona técnica, Reynoso se acercó para recriminarle algunos aspectos de su actuación y, aunque inicialmente intercambiaron un gesto cordial, segundos después el estratega elevó el tono de sus reclamos.

Visiblemente afectado por la reprimenda, Valencia se cubrió el rostro con la camiseta y rompió en llanto en el banco de suplentes. La imagen no pasó desapercibida y algunos de sus compañeros se acercaron de inmediato para brindarle apoyo e intentar consolarlo mientras el partido continuaba.

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