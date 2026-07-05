Kimi Antonelli vuelve a senda del triunfo
El piloto italiano gana la carrera sprint y consigue la pole en Silverstone
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SILVERSTONE.- Kimi Antonelli volvió a la senda del triunfo en la Fórmula 1 con una victoria en la carrera sprint y la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña en un día de dificultades para su rival por el título George Russell.
Después de superar a Lewis Hamilton para negarle a la estrella británica una victoria en casa que habría entusiasmado al público en la carrera sprint, Antonelli redobló con la pole position para la carrera del domingo.
El líder de la clasificación, de 19 años, fue el más rápido en su última vuelta por 0.175 segundos sobre Charles Leclerc, de Ferrari, con Hamilton tercero.
Russell fue cuarto en la sprint y luego otra vez en la clasificación, después de un contacto con el muro al inicio, y largará la carrera del domingo detrás de los dos Ferrari .
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Max Verstappen se clasificó séptimo, ya que el cuatro veces campeón informó que su auto tenía un problema que afectaba su velocidad punta y que necesita ser arreglado.
LA VICTORIA DE ANTONELLI EN LA CARRERA SPRINT
Hamilton arrancó desde la pole y contuvo a Antonelli hasta la vuelta ocho de 17, cuando el italiano lo superó con la ayuda de la potencia eléctrica de su auto.
La carrera fue un ejemplo claro de la F1 en 2026, con la estrategia de cargar y desplegar potencia eléctrica como elemento central de las batallas en pista.
Eso permitió que pilotos como Lando Norris intercambiaran posiciones con sus rivales vuelta tras vuelta, pero también implicó que los pilotos levantaran el pie en las curvas rápidas más conocidas de Silverstone para recargar energía.
Hamilton volvió a pelear por una victoria tras un triunfo revelación el mes pasado en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, el primero desde que se pasó a Ferrari el año pasado.
Lando Norris fue tercero con el McLaren, que lució una decoración retro en blanco y verde, después de rodar brevemente segundo al inicio y luego ganar una emocionante batalla de ida y vuelta con George Russell y Max Verstappen por el tercer puesto.
La primera victoria de Antonelli desde el Gran Premio de Mónaco del mes pasado amplió su ventaja en la clasificación de Fórmula 1 a 43 puntos sobre su compañero de equipo Russell, que fue cuarto tras arrancar quinto.
Charles Leclerc fue quinto con Ferrari, Verstappen sexto con Red Bull, y Oscar Piastri, de McLaren, séptimo. Liam Lawson fue octavo con Racing Bulls y se libró con una advertencia en una investigación posterior a la carrera por su lucha por la posición con Isack Hadjar, compañero de equipo de Verstappen.
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