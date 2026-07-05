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Klopp confirma negociaciones con Alemania

Por AP

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Klopp confirma negociaciones con Alemania
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      Jürgen Klopp ha confirmado que se encuentra en negociaciones para tomar las riendas de la selección de Alemania, y asegura que se siente "recargado" después de dejar al Liverpool.

      Klopp es el candidato preferido de la federación alemana de fútbol después de que Julian Nagelsmann presentó su renuncia el viernes, cuatro días después de que Alemania quedó eliminado en tanda de penales ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial.

      "Julian ha dado un paso al costado y la (federación) está trabajando en la sucesión y se ha puesto en contacto conmigo en el marco de esas consideraciones", afirmó Klopp el viernes por la noche en declaraciones para la cadena alemana Magenta TV.

      Klopp fue el único entrenador mencionado en el comunicado de la federación sobre el futuro de la selección, en el que señaló que Klopp había "manifestado su disposición" para asumir el cargo.

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      Klopp indicó que las conversaciones tomarían tiempo debido a su contrato actual como responsable global de fútbol para la red de clubes de Red Bull.

      Klopp no se ha desempeñado como entrenador desde que dejó al Liverpool en 2024; en ese momento dijo que se estaba "quedando sin energía" después de pasar ocho años con el club al que llevó a títulos de la Premier League y la Liga de Campeones.

      "Hace unos dos años paré en Liverpool y dije que me faltaba energía para otro trabajo o para otro año más con el Liverpool. Desde entonces me siento más que recargado, estoy listo", afirmó.

      El próximo seleccionador de Alemania tendrá que hacer cambios a gran escala, y Klopp dijo que necesitaría de "conversaciones intensivas" con la federación para acordar los puntos clave sobre cómo transformar al equipo.

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