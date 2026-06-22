L. Noskova gana el Abierto de Berlín

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BERLÍN.- La octava cabeza de serie Linda Noskova venció el domingo por 6-4, 4-6, 6-3 a la tercera preclasificada Jessica Pegula, para ganar la final del Abierto de Berlín, que se retrasó por la lluvia.

El partido sobre césped, que estaba programado para comenzar alrededor del mediodía, empezó casi seis horas después, luego de que las fuertes lluvias provocaran inundaciones.

Pegula salvó cinco puntos de partido cuando ganó el torneo de Berlín en 2024, pero la estadounidense de 32 años no pudo repetir la hazaña ante su rival checa y no logró llegar a 12 títulos individuales en su carrera.

En cambio, Noskova, de 21 años, aseguró el segundo título de su carrera. El evento WTA 500 sobre césped sirve como preparación para Wimbledon, que comienza el 29 de junio.

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Aryna Sabalenka, número uno del mundo y ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, perdió ante Pegula en las semifinales del sábado.

También el domingo, la checa Marie Bouzkova, cuarta cabeza de serie, derrotó a Emma Navarro, tercera preclasificada, por 7-6 (5), 4-6, 6-2 para ganar la final del Abierto de Nottingham y conseguir su primer título individual sobre césped.