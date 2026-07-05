La campeona de 2022 Rybakina también fuera

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Poco antes de la salida de Swiatek, la campeona de Wimbledon 2022 Elena Rybakina fue sorprendida en la tercera ronda por Elise Mertens por 7-6 (4), 6-1.

Como número 2, Rybakina es la cabeza de serie más alta del cuadro femenino en ser eliminada. Su derrota garantiza que Aryna Sabalenka —que se enfrenta a Naomi Osaka en la cuarta ronda el domingo— mantendrá su ranking número 1 después del torneo.

La belga Mertens es la cabeza de serie número 25 en Wimbledon, donde ha ganado dos títulos de dobles. A continuación se enfrentará a la checa Marie Bouzkova, cabeza de serie número 21.

KEYS BRILLA EL 4 DE JULIO

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En otra sorpresa, Madison Keys remontó para eliminar a Anisimova, sexta cabeza de serie, por 3-6, 6-2, 6-3 en un duelo totalmente estadounidense en el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Keys, cabeza de serie número 26 y campeona del Abierto de Australia 2025, fue preguntada sobre cómo celebrará la festividad estadounidense.

"No tengo planes", le dijo al público de la Cancha Central después de su victoria. "Cuando no estás en Estados Unidos, es como cualquier otro día".

Keys jugará a continuación contra Linda Noskova, novena cabeza de serie.

Ashlyn Krueger, otra estadounidense, ha superado la fase de clasificación para alcanzar la cuarta ronda. Venció a la ucraniana Daria Snigur 6-3, 6-2 y se enfrentará a otra ucraniana —Marta Kostyuk, cabeza de serie número 12— por un lugar en los cuartos de final.