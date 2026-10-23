La FMF impulsará el futbol femenil
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México.- El futbol tiene el poder de inspirar, abrir oportunidades y transformar a la sociedad. Con esta convicción, la Federación Mexicana de Futbol prepara, junto con la Liga Femenil, nuevas iniciativas para avanzar hacia el objetivo estratégico: Que sea el deporte más popular entre las niñas.
En el marco del Día de la Niña, un torneo Sub-16 será el punto de partida de una serie de actividades que buscarán acercarlas al futbol, inspirarse a través de sus referentes y fomentar su participación deportiva.
El desarrollo del talento también será protagonista. En colaboración con el Programa de Desarrollo Femenino de la FIFA, la FMF impulsará un programa de mentorías dirigido a fortalecer las capacidades técnicas, estratégicas y de liderazgo de las mujeres, promoviendo una mayor participación de entrenadoras en los cuerpos técnicos y contribuyendo a la formación de jugadoras.
A nivel internacional, México ha dado resultados positivos en el balompié femenil.
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