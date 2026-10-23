´La Hormiga´ marca para Olympiacos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- Con tres triunfos en tres partidos transitan como líderes de la Europa League, el Bayer Leverkusen, el Benfica, el Ferencvaros húngaro, el Bournemouth y el Olympiacos del español Imanol Alguacil.

Son los triunfadores que marchan con paso perfecto en la Liga de Europa, después de la tercera fecha en esta competencia.

La goleada a domicilio del Benfica en Nicoia (1-4) eleva al conjunto de Marco Silva al liderato de la fase liga gracias a la diferencia de goles.

Se dio un festín el representante luso que abrió el marcador al cuarto de hora por medio de un autogol del húngaro Loic Nego aunque Andronikos Kaloulis igualó en el intermedio. Pero en la segunda parte las águilas impusieron su superioridad con las dianas del griego Vangelis Pavlidis, el noruego Fredik Aursnes y el argentino Gianluca Patrianni.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Junto al Benfica, tienen nueve puntos el Bayer Leverkusen, el Bournemouth, el Ferencvaros y el Olympiacos de Imanol, revelación en lo que va de competición. El conjunto donde milita el mexicano Armando "La Hormiga" González añadió el triunfo apurado frente el Sparta Praga, en Atenas.

Victoria que se dio gracias al delantero mexicano a un cuarto de hora del final. El ex de Chivas remató de cabeza y gracias a un desvío del central, el balón terminó en el fondo del arco.

Este triunfo del equipo griego se suma a los éxitos en los primeros partidos ante el Jagiellonia y el Marsella.