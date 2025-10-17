logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

La ITF se convertirá en World Tennis

Por AP

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
La ITF se convertirá en World Tennis

LONDRES.- La Federación Internacional de Tenis cambiará su nombre a “World Tennis” a partir de 2026.

El cambio fue ratificado el jueves por las asociaciones nacionales miembros que votaron en la reunión general anual del organismo rector.

“El cambio proporcionará una identidad más clara que es más relevante para los jugadores, aficionados, socios y partes interesadas del tenis en todo el mundo, y alinea la marca con la mayoría de los organismos rectores globales más destacados del deporte”, dijo la ITF en un comunicado.

Fundada como la Federación Internacional de Tenis sobre Césped en París en 1913, la organización se convirtió en la Federación Internacional de Tenis en 1977.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cordero, siete veces campeón
Cordero, siete veces campeón

Cordero, siete veces campeón

SLP

Romario Ventura

El piloto potosino y su copiloto Hernández conquistan la Carrera Panamericana

Aún no estoy ahí: Antetokounmpo
Aún no estoy ahí: Antetokounmpo

Aún no estoy ahí: Antetokounmpo

SLP

AP

El greco-nigeriano busca ser de los mejores basquetbolistas de la historia

Lizzet García silbará partido de Mundial
Lizzet García silbará partido de Mundial

Lizzet García silbará partido de Mundial

SLP

El Universal

ADSL buscará reencontrarse
ADSL buscará reencontrarse

ADSL buscará reencontrarse

SLP

Romario Ventura

El cuadro potosino quiere la victoria ante Atlas en el Alfonso Lastras