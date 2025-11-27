La llama olímpica comienza su viaje

ANTIGUA OLIMPIA.- La llama olímpica comenzó su viaje el miércoles hacia los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, aunque faltó un poco de su magia habitual. El mal tiempo que azotó el oeste de Grecia obligó a los organizadores a trasladar la ceremonia de encendido de la antorcha al interior, desde el antiguo estadio y templos de Olimpia hasta un museo cercano.

La llama se enciende enfocando los rayos del sol con un espejo cóncavo. Pero con el cielo nublado, los funcionarios utilizaron una llama de respaldo encendida durante un breve período de sol en el ensayo realizado el lunes.

El remero griego Petros Gaidatzis inició el relevo de la antorcha, que, tras llegar a Italia, será llevada por todo el país anfitrión por unos 10.000 corredores antes de las justas que se escenificarán ente el 6 al 22 de febrero.

El sol finalmente hizo su aparición sobre la lluviosa Olimpia el miércoles durante la ceremonia en interiores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Es increíblemente memorable y un poco emotivo para mí estar aquí”, afirmó la presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien supervisaba su primer encendido de antorcha tras ser elegida para el cargo en marzo. “Se siente como si el pasado y el presente realmente se unieran. Estamos extremadamente felices de que la ceremonia de hoy nos recuerde lo que representan los Juegos”.

Italia alberga sus terceros Juegos de Invierno, pero los preparativos han estado plagados de sobrecostos y retrasos en la construcción. Los organizadores aseguran que la cita promete con un programa con 116 eventos de medallas, el debut del esquí de montaña, una mayor participación femenina y el regreso de los jugadores de la NHL al hockey olímpico.

Después de un breve recorrido por Grecia y una entrega el 4 de diciembre, la llama comenzará un relevo de 63 días y 12.000 kilómetros a través de las 110 provincias italianas, destacando sitios culturales y sedes anfitrionas antes de llegar al estadio San Siro de Milán para la ceremonia de apertura.

“En las próximas semanas, la llama olímpica pasará por todas las provincias italianas, 60 ciudades, 300 pueblos, 20 regiones y todos los sitios de la UNESCO. Viajará desde los picos del norte hasta las costas del sur”, dijo Giovanni Malago, jefe del Comité Organizador de Milán-Cortina. Los oradores en la ceremonia del miércoles instaron a los líderes mundiales a reconocer el espíritu de la Tregua Olímpica, una antigua tradición griega que pausaba los conflictos durante los juegos para permitir una participación segura.

“Hoy la humanidad atraviesa un tiempo de crisis múltiples y paralelas. Las guerras proliferan desde Europa hasta el Oriente Medio y desde Asia hasta África. Por lo tanto, deberíamos admitir honestamente que una sociedad en guerra es una sociedad fracasada”, expresó el alcalde de la Antigua Olimpia, Aristidis Panayiotopoulos. “La llama nos permite recordar nuevamente los valores que guían a la humanidad, valores que nacieron y se forjaron aquí”.

A pesar de trasladarse al interior, la ceremonia del miércoles mantuvo sus elementos tradicionales: gestos de danza escultórica por parte de intérpretes vestidos como sacerdotisas y kouroi masculinos, e invocaciones en griego a los dioses antiguos. Artemis Ignatiou, directora artística de la ceremonia, dijo que el equipo se había preparado para la posibilidad de mal tiempo y que, a pesar del contratiempo, “ganamos algo especial: la energía del museo y el espacio arqueológico en sí”.