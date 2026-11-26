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NUEVA YORK.- A menos de una semana de que expire el actual convenio colectivo (CBA), las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) dieron un golpe preventivo en los tribunales al demandar a la Asociación de Jugadores (MLBPA) en un corte federal de Manhattan. Con este recurso de 38 páginas, los propietarios de los 30 equipos buscan frenar cualquier maniobra legal del sindicato antes de ejecutar lo que se perfila como un cierre patronal largo y enconado, el cual sería la décima paralización laboral del deporte desde 1972.

El detonante de la crisis es la insistencia de los dueños en instaurar un sistema de tope y piso salarial, una propuesta que no se ponía sobre la mesa desde 1994, año en que una huelga de siete meses y medio provocó la cancelación de la Serie Mundial. Mientras el comisionado Rob Manfred asegura que los propietarios no firmarán un acuerdo sin límite salarial para proteger la viabilidad de los mercados pequeños, el sindicato —dirigido por Bruce Meyer y asesorado por el abogado Jeffrey Kessler— mantiene un rechazo categórico, calificando la medida como una "bomba nuclear".

La ofensiva jurídica de MLB apunta directamente al historial de Meyer y Kessler, quienes en el pasado utilizaron la descertificación sindical en disputas de la NFL, NBA y NHL para llevar los conflictos laborales al terreno antimonopolio. Para evitar que la MLBPA renuncie a su representación y demande a la liga por daños triples, los dueños solicitaron al juez una sentencia declarativa que avale la legalidad del cierre patronal, establezca que los tribunales federales no pueden suspenderlo y agrupe a los peloteros como una clase legal para bloquear demandas individuales, incluyendo en el recurso a los ocho miembros del subcomité ejecutivo, entre ellos el recién firmado lanzador de los Mets, Tarik Skubal.

Además de anunciar una queja ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales por presunta falta de negociación de buena fe, la liga insistió en que la demanda es una medida defensiva para mantener la disputa en la mesa de diálogo. La MLBPA, sin embargo, tachó el recurso de "completamente frívolo" y acusó a los propietarios de huir de la negociación. Si no ocurre un giro inesperado antes de las 11:59 p. m. del 1 de diciembre, el béisbol entrará en una congelación operativa que pone en riesgo el arranque de la temporada 2027.

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