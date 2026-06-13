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La NFL dice que no sancionará a Diggs

Por AP

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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La NFL dice que no sancionará a Diggs
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      Stefon Diggs no enfrentará ninguna sanción por parte de la NFL después de que una revisión de la liga determinara que no había pruebas suficientes para castigarlo en virtud de su política de conducta personal.

      "La liga notificó hoy a Stefon Diggs que concluyó su investigación y que no hay pruebas suficientes para sustentar la conclusión de una violación de la política de conducta personal", manifestó el portavoz de la NFL, Brian McCarthy, en un comunicado a The Associated Press.

      ESPN fue el primero en informar sobre la determinación de la liga.

      Un jurado declaró a Diggs no culpable el mes pasado de agredir a su chef personal. Los cargos se derivaban de un incidente del 2 de diciembre en su casa en Massachusetts, donde Jamila Adams, una exchef personal que vivía en la residencia, testificó que Diggs la abofeteó y la estranguló durante una discusión. Él se había declarado no culpable de un cargo grave de estrangulamiento y de un cargo menor de agresión y lesiones. El jurado deliberó durante menos de dos horas antes de exonerar a Diggs de todos los cargos.

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