Lamb y Booker de Cowboys lesionados

Por AP

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
FRISCO, Texas.- El receptor estrella CeeDee Lamb y el guardia derecho novato Tyler Booker de los Cowboys de Dallas podrían ser colocados en la reserva de lesionados tras sufrir esguinces altos de tobillo en la derrota ante Chicago, dijo el propietario del equipo Jerry Jones el lunes.

Lamb se lesionó en su primer toque de balón en la derrota 31-14 ante los Bears el domingo, mientras que Booker jugó los 74 snaps en la tercera titularidad en su carrera.

“Estamos considerando eso”, dijo Jones cuando se le preguntó si el club estaba planeando un movimiento a la reserva de lesionados que dejaría a cualquiera de los jugadores fuera al menos cuatro partidos. “Lo observaremos unos días más. No tenemos que decidir ahora mismo”.

La lesión de Booker llega una semana después de que los Cowboys (1-2) perdieran al centro de segundo año Cooper Beebe por lo que el entrenador Brian Schottenheimer dijo que era una lesión en el pie. Beebe está en la reserva de lesionados y podría perderse hasta ocho semanas.

Dallas juega contra Green Bay (2-1) en casa el domingo por la noche en el regreso de Micah Parsons. Los Cowboys intercambiaron al estelar cazamariscales a los Packers una semana antes de que comenzara la temporada tras un largo y agrio estancamiento en las negociaciones por su contrato.

El celebrado regreso de Parsons vendrá con Dallas perdiendo al menos tres titulares, y posiblemente hasta seis.

El esquinero Trevon Diggs se lesionó un hombro, y el tackle defensivo Kenny Clark también se lesionó un tobillo.

