Las Águilas UASLP logran 2do. triunfo

Las Águilas UASLP lograron imponerse como locales a los Linces del Tecnológico de Celaya con marcador de 79-66, en un partido correspondiente a la temporada 2025 de la Liga Universitaria de Basquetbol.

El encuentro comenzó parejo, con ambos equipos mostrando solidez en defensa y aciertos en ataque. Al cierre del primer cuarto, las Águilas lograron una ventaja de seis puntos, que consolidaron en el segundo período gracias a un juego más efectivo y a los errores del rival, llegando al descanso con un contundente 49-27.

El tercer cuarto trajo un cambio de ritmo: los Linces redujeron la diferencia al aprovechar la confianza y los errores de los locales, dejando el marcador en 55-50. Sin embargo, en el último período, la UASLP ajustó su desempeño, mejoró la defensa y cerró el encuentro con un triunfo definitivo de 79-66.

Con esta victoria, las Águilas suman dos triunfos en la temporada y ahora enfocan su preparación para enfrentar al Tecnológico de Querétaro el próximo sábado 20 de septiembre, con el objetivo de mantener su paso firme en la competencia universitaria.

La Liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil) es la liga de baloncesto universitario más importante en México, fundada en 2013 para integrar equipos de instituciones de educación superior públicas y privadas en una única competición nacional. Participan estudiantes en dos divisiones para ramas femenil y varonil, con equipos buscando avanzar al torneo nacional “Los Ocho Grandes”.