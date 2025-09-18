Cambio de timónFiebre laboral

La tensa relación entre la Secretaría de Finanzas y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene nuevo episodio con el cambio de timón que dio ayer la secretaria Ariana García Vidal, que del rechazo absoluto a reconocer que existe una deuda de la administración con la institución educativa, pasó a admitir el pasivo.

¿Qué pasó en este fin de semana largo? Cierto es que han surgido pruebas contundentes del pasivo, como la nota del pasado lunes publicó Pulso con datos del convenio firmado entre el gobierno estatal, la UASLP y la Secretaría de Educación Pública.

Es imposible que el gobierno estatal siguiera empeñándose en desconocer la deuda si la firma del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de la propia secretaria García Vidal y de otros funcionarios estatales aparece en el documento, que por lo demás, es público.

Seguir diciendo que es “un tema cerrado” iba a ser más perjudicial que beneficios para esta administración.

Lo que resultó novedoso es la justificación de la funcionaria sobre la deuda, que está más relacionada con un desacuerdo con el gobierno federal que con la propia universidad.

La secretaria afirmó que la SEP había modificado, sin avisar a la administración estatal, de un cambio en la distribución de montos, en detrimento de la aportación local, que se habría elevado.

Esa es la diferencia a la que hace referencia Ariana García, que no se ha pagado a la UASLP. Es decir, la institución estaría en medio de una lucha entre ambos niveles de gobierno.

Y ahora, parece definida con el reconocimiento estatal de la deuda. Aunque habría que recordar que no es el primer giro que da este asunto. Y en estos, el protagonista es el gobernador Ricardo Gallardo. Ya ha mostrado que no se tienta el corazón para cambiar hechos que han sido dados por consumados.

Al mismo tiempo en que la Secretaría de Finanzas da bandazos sobre la deuda con la UASLP, la dependencia estatal busca su apoyo.

Hace unos días, la dependencia estatal circuló un anuncio en el que se buscaba el reclutamiento de diversos perfiles para plazas laborales.

El anuncio, además de los logotipos de la administración estatal y de la Sefin, también presenta el escudo de la UASLP.

Llama la atención el número de cargos para los cuales se ofertan plazas: once perfiles.

Finanzas está buscando personal para atención a contribuyentes, tanto personal como telefónica, cajeros, auditores notificadores contadores, fiscalistas, comercio exterior, abogados, administradores, economistas y especialistas en informática y soporte técnico.

La dependencia estatal no precisa cuántas plazas busca llenar, pero el uso del plural en todos habla de varias.

Es sabido que este gobierno ha realizado una purga de empleados en casi todas las dependencias, por lo que este reclutamiento contrasta con esta política de recorte laboral.