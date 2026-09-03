Leagues Cup, el torneo que enfrenta a la Liga MX y la MLS

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La eliminación del América ante Monterrey en las semifinales volvió a colocar a la Leagues Cup en la conversación del futbol mexicano, pero ¿qué representa este torneo y cuál es su importancia?

La Leagues Cup es una competencia anual organizada conjuntamente por la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), con el aval de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

En su edición de 2026 participan 36 clubes: los 18 integrantes de la Liga MX y 18 equipos de Estados Unidos y Canadá, clasificados de acuerdo con sus resultados en la temporada anterior de la MLS.

La primera fase está integrada exclusivamente por encuentros entre clubes mexicanos y equipos de la MLS. Cada participante disputa tres partidos y los resultados se contabilizan en tablas separadas para cada liga.

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Los cuatro mejores conjuntos de la Liga MX y los cuatro mejor ubicados de la MLS avanzan a los cuartos de final. A partir de esa instancia, la competencia se disputa mediante eliminación directa hasta definir al campeón.

Durante la primera fase no existen empates. Una victoria en tiempo reglamentario entrega tres puntos, mientras que los partidos igualados se resuelven mediante penales: el ganador recibe dos unidades y el perdedor conserva una.

Además del trofeo, la Leagues Cup entrega tres lugares para la Concacaf Champions Cup. Clasifican el campeón, el subcampeón y el ganador del partido por el tercer lugar. El monarca obtiene, además, el pase directo a los octavos de final del torneo continental.

La competencia comenzó en 2019 como un torneo por invitación y tuvo otra edición en 2021. A partir de 2023 adoptó un formato ampliado y se convirtió en un certamen anual entre las dos principales ligas de Norteamérica.

Pese a contar con reconocimiento oficial, ganar la Leagues Cup no significa conquistar el campeonato de la Concacaf. La principal competencia continental sigue siendo la Concacaf Champions Cup, cuyo vencedor obtiene el acceso a torneos internacionales organizados por la FIFA.

En la edición de este año, Monterrey avanzó a la final después de empatar 2-2 con América y derrotarlo 5-4 en penales. Las Águilas todavía deberán disputar el encuentro por el tercer lugar, que también concede un boleto a la Concacaf Champions Cup.