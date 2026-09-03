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Sin cierres viales en la capital tras las lluvias

Autoridades reportaron transitables puentes, desniveles y el río Santiago; persisten encharcamientos leves

Por Pulso Online

Septiembre 03, 2026 08:40 a.m.
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Sin cierres viales en la capital tras las lluvias
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      La mañana de este jueves no se reportaron vialidades cerradas en la capital potosina a consecuencia de las lluvias, informó la autoridad municipal.

      En el reporte emitido a las 7:00 horas aparecen como transitables el puente Manuel José Othón, el desnivel Himalaya, el puente Naranja, el puente Pemex y el desnivel de Plaza San Luis.

      También se encontraba abierta la circulación en los desniveles de la glorieta Real Inn y la glorieta González Bocanegra, así como en el río Santiago, el bulevar Jacobo Payán y el nuevo libramiento ubicado en la entrada a la presa San José.

      Aunque no se registraron cierres, algunos puntos de la ciudad todavía presentaban encharcamientos leves. Las autoridades recomendaron reducir la velocidad y manejar con precaución para evitar percances.

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