Sin cierres viales en la capital tras las lluvias
Autoridades reportaron transitables puentes, desniveles y el río Santiago; persisten encharcamientos leves
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La mañana de este jueves no se reportaron vialidades cerradas en la capital potosina a consecuencia de las lluvias, informó la autoridad municipal.
En el reporte emitido a las 7:00 horas aparecen como transitables el puente Manuel José Othón, el desnivel Himalaya, el puente Naranja, el puente Pemex y el desnivel de Plaza San Luis.
También se encontraba abierta la circulación en los desniveles de la glorieta Real Inn y la glorieta González Bocanegra, así como en el río Santiago, el bulevar Jacobo Payán y el nuevo libramiento ubicado en la entrada a la presa San José.
Aunque no se registraron cierres, algunos puntos de la ciudad todavía presentaban encharcamientos leves. Las autoridades recomendaron reducir la velocidad y manejar con precaución para evitar percances.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Sin cierres viales en la capital tras las lluvias
Pulso Online
Autoridades reportaron transitables puentes, desniveles y el río Santiago; persisten encharcamientos leves
Vuelca y se incendia pipa con material peligroso en la Valles-Rayón
Huasteca Hoy
El conductor logró ponerse a salvo; la autopista fue cerrada mientras bomberos combatían las llamas