Sin cierres viales en la capital tras las lluvias

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La mañana de este jueves no se reportaron vialidades cerradas en la capital potosina a consecuencia de las lluvias, informó la autoridad municipal.

En el reporte emitido a las 7:00 horas aparecen como transitables el puente Manuel José Othón, el desnivel Himalaya, el puente Naranja, el puente Pemex y el desnivel de Plaza San Luis.

También se encontraba abierta la circulación en los desniveles de la glorieta Real Inn y la glorieta González Bocanegra, así como en el río Santiago, el bulevar Jacobo Payán y el nuevo libramiento ubicado en la entrada a la presa San José.

Aunque no se registraron cierres, algunos puntos de la ciudad todavía presentaban encharcamientos leves. Las autoridades recomendaron reducir la velocidad y manejar con precaución para evitar percances.

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