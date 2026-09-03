Se incendia pipa con material peligroso tras volcar en la Valles-Rayón

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CIUDAD VALLES.- Una pipa que transportaba material peligroso volcó y se incendió la mañana de este jueves en la autopista Valles-Rayón. El conductor sobrevivió y no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 horas, a la altura del kilómetro 60 de la carretera de cuota, en el tramo Tamasopo-Ciudad Valles.

De acuerdo con fuentes oficiales, el operador de un tráiler de la empresa Operadora de Líneas de Transportes (OP), que remolcaba dos cisternas, perdió el control en una curva ubicada antes de llegar a la caseta de cobro de La Pitahaya.

La unidad volcó sobre uno de sus costados, chocó contra la barrera de contención y la primera cisterna comenzó a incendiarse.

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Trabajadores de la empresa responsable del mantenimiento de la autopista cerraron de inmediato la circulación y solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles y de Protección Civil, quienes realizaron las labores para controlar el fuego y reducir los riesgos derivados del material transportado.

Hasta las 7:00 horas continuaban las maniobras de emergencia y la autopista permanecía cerrada a la circulación.