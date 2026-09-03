Monterrey amplía ventaja sobre América en duelos de eliminación

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La clasificación de Monterrey a la final de la Leagues Cup 2026 no solamente representó una nueva eliminación para el América, sino que amplió la ventaja de Rayados en el historial de enfrentamientos directos entre ambos equipos.

Al considerar Liguillas, copas nacionales y torneos internacionales disputados bajo un formato de eliminación directa, Monterrey ha superado al América en 10 ocasiones, mientras que las Águilas lo han hecho ocho veces.

El encuentro más reciente se disputó la noche del miércoles en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Los equipos empataron 2-2 durante el tiempo reglamentario y Rayados se impuso 5-4 en la tanda de penales para avanzar por primera vez a una final de la Leagues Cup.

La diferencia a favor del conjunto regiomontano se encuentra fuera de la Liga MX, pues en enfrentamientos de Liguilla existe un empate: cada club ha ganado seis de las 12 series que han disputado.

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América eliminó a Monterrey en las temporadas 1971-72, 1981-82 y 1983-84, así como en el Clausura 2013, Apertura 2014 y la final del Apertura 2024.

Rayados avanzó sobre las Águilas en la semifinal de la temporada 1992-93; los cuartos de final del Apertura 2009; las semifinales del Clausura 2012 y Clausura 2016; la final del Apertura 2019, y los cuartos de final del Apertura 2025.

A esos antecedentes se suman seis eliminatorias correspondientes a otras competencias. América ganó la final de la Copa México 1963-64 y dejó fuera a Monterrey en la Copa de Campeones de la Concacaf de 1987.

Por su parte, el conjunto regiomontano derrotó a las Águilas en la final de la InterLiga 2010, la semifinal de la Copa MX 2017, la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021 y ahora en la semifinal de la Leagues Cup 2026.

La tendencia reciente favorece con claridad a Monterrey: ganó cuatro de los últimos cinco cruces de eliminación directa. Rayados se impuso en las finales del Apertura 2019 y de la Concacaf 2021, en los cuartos del Apertura 2025 y en la Leagues Cup 2026. América únicamente consiguió superarlo durante ese periodo en la final del Apertura 2024.

El recuento contempla solamente series o partidos oficiales de eliminación directa; excluye encuentros de fase regular, fases de grupos y partidos amistosos.