Continúan lluvias en SLP, pero se espera intenso calor

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Luego de varios días con lluvias en distintas zonas de San Luis Potosí, las precipitaciones continuarán este jueves, principalmente durante la tarde, acompañadas de tormentas puntuales y rachas de viento.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las condiciones de humedad se mantendrán en las cuatro regiones del estado, aunque el calor seguirá siendo intenso, especialmente en la Huasteca, donde se prevé una temperatura máxima de 41 grados Celsius.

En la Zona Media se esperan hasta 34 grados, mientras que en el Altiplano el termómetro alcanzará los 32 grados. Para la Zona Centro se pronostica una máxima de 28 grados.

Las tormentas podrían estar acompañadas por rachas de viento superiores a 30 kilómetros por hora, particularmente en la Zona Media y la Huasteca.

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A estas condiciones se suma la vigilancia sobre Dolly, sistema de baja presión que podría fortalecerse durante los próximos días, por lo que su evolución podría influir en las condiciones meteorológicas de la entidad.