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Azota fuerte tormenta y granizada la ciudad

Por Jesús Vázquez

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Azota fuerte tormenta y granizada la ciudad
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      Matehuala.- La tarde del miércoles azotó la ciudad una fuerte granizada la cual tomó por sorpresa a la población, ya que el sol estaba muy intenso, no se reportaron accidentes provocados por el granizo ni daños en alguna vivienda.

      Una fuerte granizada que fue algo inesperada, pues el día estaba muy soleado; sin embargo, de pronto empezó fuerte tormenta eléctrica con relámpagos, luego empezó a caer granizo en diferentes partes de la ciudad.

      Afortunadamente no se reportaron incidentes como en otras ocasiones, cuando el granizo lastima a personas o provoca accidentes vehiculares, debido a que al pasar los carros y motociclistas sobre el hielo, pueden patinar y ocasionar algún percance.

      El Sistema Meteorológico Nacional dio a conocer que se espera que las lluvias continúen en la ciudad de Matehuala este jueves y viernes, por lo que se pide a la población cuidarse y evitar salir si la lluvia es muy fuerte. 

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      Se recomienda cuidar sobre todo a los menores de edad y adultos mayores, quienes tienen las defensas más débiles, en caso de mojarse, pueden sufrir enfermedades respiratorias.

      Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones climatológicas y reportar cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse por las próximas lluvias.

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