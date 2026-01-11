logo pulso
León tumba a Cruz Azul y agrava su semana negra

La Máquina suma su primera derrota.

Por El Universal

Enero 11, 2026 08:14 a.m.
A
León tumba a Cruz Azul y agrava su semana negra

El recorrido en la montaña rusa de emociones que transitaron los aficionados de Cruz Azul esta semana terminó con la derrota (2-1) de su equipo frente al León.

Primero, el adiós de su capitán y último ídolo, Ignacio Rivero; luego, la noticia de que no jugarán como locales en la Ciudad de México y deberán mudarse a Puebla; y para cerrar, la primera caída en el Clausura 2026.

La renovada Fiera, dirigida por Ignacio Ambriz, fue más que La Máquina de Nicolás Larcamón en la cancha del estadio León y, con goles de Ismael Díaz y Bryan Colula, selló su primer triunfo del torneo.

Sin Ángel Sepúlvedasin Lorenzo Faravellisin Ignacio Rivero ni el lesionado Kevin Mier, el conjunto de La Noriainició un nuevo andar, pero dejó dudas y aumentó la presión.

El primer golpe llegó al 45+2´, cuando Díaz abrió el marcador en una descolgada esmeralda, venciendo al arquero Andrés Gudiño con un disparo al segundo poste.

Ya en la parte complementaria, Rogelio Funes Mori falló la más clara al 46´, pero Colula, cuatro minutos después, amplió la ventaja con un cabezazo.

De inmediato, Larcamón envió al campo a su refuerzo de lujo, Agustín Palavecino. Cruz Azul reaccionó y el propio argentino acercó a los celestes al 89´.

La Máquina se volcó al frente y logró empatar por conducto de Rodolfo Rotondi, pero la acción fue invalidada por fuera de juego. Así se consumó la primera derrota de 2026 y se cerró una dolorosa semana para la afición cruzazulina, que el próximo miércoles tendrá su primer duelo en su nueva casa.

