Liderato para Canel´s Java en Guatemala

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El equipo Canel´s-Java tuvo protagonismo durante la segunda etapa de la edición 65 de la Vuelta a Guatemala, gracias a la actuación del estadounidense Owen Wright, quien se adjudicó el reconocimiento al corredor más combativo tras permanecer durante un largo periodo en la fuga. La jornada comprendió un recorrido de 212 kilómetros entre Morales y San Antonio La Paz, con tramos llanos, ondulados y montañosos que exigieron el máximo esfuerzo de los participantes.

La actividad comenzó a las 9:00 horas con la salida controlada desde el parque de Morales, en Izabal, hasta llegar al kilómetro cero, donde arrancó oficialmente la competencia. Los ciclistas dirigidos por Juan Monsiváis comenzaron la disputa de los premios intermedios, con Wright como uno de los principales protagonistas. El estadounidense ganó la primera meta volante en Los Amates, en el kilómetro 40, y posteriormente se impuso en la segunda, ubicada en Tortas Mila, Teculután, en el kilómetro 122.7.

Durante la segunda mitad del recorrido, el trazado presentó mayores dificultades con los ascensos de El Alto de Uyus, Guastatoya y el Rótulo Aéreo. Wright mantuvo su presencia en la fuga y cruzó en segundo lugar los premios de montaña de Guastatoya, en el kilómetro 169.5, y del Rótulo Aéreo, en el 181.6. Además, consiguió el primer puesto en la última meta volante, disputada en Sanarate, en el kilómetro 188, con lo que reforzó su protagonismo en las clasificaciones secundarias.

En los kilómetros finales, Wright conservó sus aspiraciones de disputar la victoria, pero fue alcanzado por un grupo perseguidor integrado por tres corredores, situación que lo dejó fuera de la pelea por los primeros puestos de la etapa. La llegada en San Antonio La Paz marcó el cierre de una jornada de intensa disputa, en la que Canel´s-Java mantuvo presencia tanto en la fuga como en los resultados generales. Miguel Díaz fue el mejor representante del equipo al finalizar en la octava posición, a 1 minuto y 29 segundos del ganador; Efrén Santos terminó en el lugar 12, Ángel Camacho en el 16, Owen Wright en el 32, Ignacio Prado en el 42 y Ramón Muñiz en el 81.

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En las clasificaciones, Miguel Díaz se ubicó tercero de la general individual, a 14 segundos del líder, además de ocupar el sexto puesto en regularidad con 20 puntos. Efrén Santos marcha en la posición 15 y Ángel Camacho en la 21 de la clasificación general. Por equipos, Canel´s-Java ocupa el tercer lugar, a 3 minutos y 21 segundos del primer puesto, mientras que Wright se mantiene segundo en la clasificación de montaña con seis puntos y lidera la clasificación de metas volantes con 16 unidades, resultados que mantienen al conjunto mexicano en la pelea durante la competencia guatemalteca.