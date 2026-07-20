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Alerta PC por lluvia y granizada en la capital este lunes

Se recomienda no cruzar calles con corriente y evitar zonas encharcadas para prevenir accidentes

Por Pulso Online

Julio 20, 2026 02:22 p.m.
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Alerta PC por lluvia y granizada en la capital este lunes
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó este lunes a la población por probable lluvia y caída de granizo, así como bajadas de agua, principalmente en el sector sur de la ciudad.

      "Exhortamos a tomar precauciones:

      "No intentes cruzar calles con corriente.

      "Evita circular por zonas encharcadas.

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      "No tires basura, obstruye coladeras y alcantarillas.

      "Resguarda documentos y desconecta aparatos si entra agua a tu vivienda.

      "Mantén a niñas, niños y adultos mayores en lugar seguro.

      "Reporta emergencias al 911", señaló la CEPC.

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