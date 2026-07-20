Alerta PC por lluvia y granizada en la capital este lunes

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó este lunes a la población por probable lluvia y caída de granizo, así como bajadas de agua, principalmente en el sector sur de la ciudad.

"Exhortamos a tomar precauciones:

"No intentes cruzar calles con corriente.

"Evita circular por zonas encharcadas.

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"No tires basura, obstruye coladeras y alcantarillas.

"Resguarda documentos y desconecta aparatos si entra agua a tu vivienda.

"Mantén a niñas, niños y adultos mayores en lugar seguro.

"Reporta emergencias al 911", señaló la CEPC.