Alerta PC por lluvia y granizada en la capital este lunes
Se recomienda no cruzar calles con corriente y evitar zonas encharcadas para prevenir accidentes
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó este lunes a la población por probable lluvia y caída de granizo, así como bajadas de agua, principalmente en el sector sur de la ciudad.
"Exhortamos a tomar precauciones:
"No intentes cruzar calles con corriente.
"Evita circular por zonas encharcadas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"No tires basura, obstruye coladeras y alcantarillas.
"Resguarda documentos y desconecta aparatos si entra agua a tu vivienda.
"Mantén a niñas, niños y adultos mayores en lugar seguro.
"Reporta emergencias al 911", señaló la CEPC.
Lluvias y granizo dejaron un muerto en Monterrey
Varios puntos de la capital de Nuevo León y su zona conurbada, afectados
no te pierdas estas noticias
Alerta PC por lluvia y granizada en la capital este lunes
Pulso Online
Se recomienda no cruzar calles con corriente y evitar zonas encharcadas para prevenir accidentes
El PAN, en contra del "voto por familia"
Ana Paula Vázquez
Legisladores del PAN en San Luis Potosí alertan sobre riesgos para la democracia
Por judicializar, dos casos de difusión ilícita de imágenes: STJE
Rubén Pacheco
Zarazúa Martínez explicó que la FGE investiga los sucesos que involucran a dos víctimas mujeres