Perfiles | ¿Quiénes son los cuatro que van por la capital con el PAN?

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La contienda interna reúne a una senadora y dirigente partidista, un diputado local con cuatro legislaturas, un diputado federal ligado a una familia panista y un empresario hijo del único gobernador emanado de ese partido en San Luis Potosí.

El proceso interno del PAN para definir la coordinación municipal de la capital tendrá cuatro participantes: Verónica Rodríguez Hernández, Rubén Guajardo Barrera, David Azuara Zúñiga y Marcelo de los Santos Anaya.

La coordinación no representa todavía una candidatura formal para la elección de 2027, aunque colocará a la persona seleccionada al frente del trabajo político y territorial del partido en el municipio. El procedimiento contempla foros y una encuesta, cuyos detalles deberán acordarse con un delegado del Comité Ejecutivo Nacional.

Los cuatro participantes llegan con trayectorias distintas: tres ocupan cargos legislativos y cuentan con antecedentes dentro del PAN, mientras que De los Santos Anaya se registró como aspirante ciudadano y ha desarrollado su carrera principalmente en la iniciativa privada.

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Verónica Rodríguez, entre el Senado y la dirigencia

Verónica Rodríguez Hernández es senadora por San Luis Potosí y presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN. Llegó al Senado en 2024 por el principio de primera minoría, después de competir como candidata de la coalición PAN, PRI y PRD. El Instituto Nacional Electoral le entregó la constancia correspondiente.

En la Cámara Alta preside la Comisión de Participación Ciudadana y forma parte de las comisiones de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, Educación y Jurisdiccional, de acuerdo con su perfil legislativo.

Antes de ocupar el escaño fue regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí durante el periodo 2018-2021. También ha sido consejera estatal y nacional del PAN, integrante de la Comisión Permanente y coordinadora de alcaldes, síndicos y regidores panistas.

Rodríguez encabeza el partido en el estado desde 2021. Su reelección estuvo marcada por una impugnación: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó repetir parte del procedimiento debido a irregularidades relacionadas con la aprobación del método extraordinario de selección. Después de reponerlo, el Consejo Estatal la ratificó en junio de 2025 para el periodo 2025-2027.

Para participar en la contienda municipal anunció que dejará temporalmente la presidencia estatal del PAN, pero permanecerá en el Senado.

Rubén Guajardo, cuatro legislaturas locales

Rubén Guajardo Barrera es el participante con mayor número de periodos en el Congreso de San Luis Potosí. Ha sido diputado local en las legislaturas de 2012-2015, 2018-2021, 2021-2024 y en la actual, correspondiente al periodo 2024-2027.

Actualmente representa al Distrito 5 local y coordina al grupo parlamentario del PAN. Durante el último año de la anterior Legislatura también ocupó la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, según información del Poder Legislativo.

Su trayectoria partidista comenzó en las estructuras juveniles. Posteriormente fue secretario general adjunto del Comité Directivo Estatal, además de consejero estatal y nacional e integrante de órganos internos del PAN.

La alcaldía capitalina no es un objetivo nuevo para Guajardo. En el proceso electoral de 2024 buscó encabezar la candidatura de la coalición opositora, pero debido a que la postulación correspondía al PRI, participó en el procedimiento de ese partido junto con Enrique Galindo Ceballos, quien finalmente obtuvo la candidatura y fue reelegido.

Su permanencia en cuatro legislaturas y su participación previa en la disputa por la presidencia municipal lo colocan como el perfil con mayor experiencia electoral dentro del Congreso local.

David Azuara, diputado federal y heredero de una estructura familiar

David Azuara Zúñiga es diputado federal por el Distrito 5 de San Luis Potosí. Ganó la elección de 2024 como candidato de la coalición PAN, PRI y PRD con 101 mil 795 votos, de acuerdo con los resultados consignados al momento de recibir su constancia de mayoría.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Antes de llegar a la Cámara de Diputados trabajó en el Ayuntamiento capitalino como coordinador administrativo de la oficina de regidores durante el periodo 2018-2021.

También se desempeña como vocero de la Fundación Somos Potosí, una organización que ofrece productos para el hogar, útiles escolares y diferentes servicios mediante programas de adquisición a precios reducidos. Su perfil legislativo del PAN lo identifica actualmente como representante federal por la capital.

David es hermano de Xavier Azuara Zúñiga, quien fue presidente estatal del PAN, diputado local y diputado federal en diferentes legislaturas. El distrito que ahora representa David también fue ocupado por Xavier entre 2012 y 2015.

Aunque su experiencia en cargos de elección es menor que la de Rodríguez y Guajardo, su triunfo de 2024, el trabajo territorial de su fundación y la trayectoria política de su hermano forman parte de los activos con los que llega al proceso municipal.

Marcelo de los Santos, empresario y aspirante ciudadano

Marcelo de los Santos Anaya es contador público certificado y socio director del despacho Marcelo de los Santos y Compañía, firma fundada por su padre. A diferencia de los otros tres participantes, no se localizaron antecedentes suyos como legislador o funcionario de elección popular.

Se registró en el proceso como aspirante ciudadano y ha señalado como temas prioritarios para la capital la seguridad, la movilidad y el abastecimiento de agua. También se ha pronunciado por construir una alianza opositora y utilizar encuestas para definir candidaturas.

Es hijo de Marcelo de los Santos Fraga, presidente municipal de San Luis Potosí entre 2000 y 2003 y gobernador del estado de 2003 a 2009. De los Santos Fraga fue el primer y, hasta ahora, único gobernador de San Luis Potosí surgido del PAN.

Su participación aporta al proceso un perfil empresarial y un apellido reconocido en la historia del PAN potosino, pero sin la experiencia legislativa ni el control de estructuras partidistas que poseen sus contendientes.

Cuatro rutas hacia una misma definición

El PAN deberá medir perfiles con fortalezas diferentes. Rodríguez llega con el control de la dirigencia estatal y un escaño en el Senado; Guajardo, con cuatro periodos en el Congreso y una postulación municipal previamente buscada; Azuara, con una victoria reciente en el distrito federal de la capital y vínculos con una familia de larga presencia partidista; y De los Santos, con una trayectoria empresarial y el antecedente político de su padre.