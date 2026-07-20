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El PAN, en contra del "voto por familia"

Legisladores del PAN en San Luis Potosí alertan sobre riesgos para la democracia

Por Ana Paula Vázquez

Julio 20, 2026 01:56 p.m.
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El PAN, en contra del voto por familia
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      La propuesta de sustituir el voto individual por un "voto por familia", en el que una sola persona represente electoralmente a todo un hogar, provocó el rechazo de legisladores del PAN en San Luis Potosí.

      Los diputados David Azuara Zúñiga y Rubén Guajardo Barrera advirtieron que un esquema de ese tipo atentaría contra los derechos político-electorales y representaría un retroceso para la democracia.

      La polémica surgió luego de que Javier Albarrán, militante panista, difundiera en redes sociales la propuesta de que cada familia emita un solo voto, al considerar que ello favorecería decisiones más racionales y orientadas al bienestar común.

      Sin embargo, el planteamiento no establece con claridad qué debe entenderse por "familia" o "hogar" y ha sido cuestionado porque, en los hechos, dejaría sin representación directa a mujeres, jóvenes y personas adultas mayores.

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      La idea retoma una postura promovida por sectores ultraconservadores de Estados Unidos bajo el modelo denominado "household voting".

      Al respecto, el diputado federal David Azuara rechazó que una sola persona decida el sentido del voto de toda una familia. Señaló que cada ciudadano adquiere ese derecho al cumplir la mayoría de edad y sostuvo que incluso dentro de un mismo hogar existen diferencias políticas, por lo que concentrar el sufragio "va en detrimento de la democracia".

      Sobre la postura difundida por un militante panista, afirmó que en Acción Nacional existe libertad para expresar opiniones, aunque ello no significa que sean compartidas por el partido.

      Por separado, el diputado local Rubén Guajardo Barrera calificó la propuesta como "pésimamente mal" y afirmó que representa un debate superado.

      Sostuvo que el voto debe seguir siendo un derecho individual en igualdad de condiciones para todas las personas y añadió que una medida de ese tipo contradice uno de los principios de la doctrina panista.

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