James Corden premia actuación de Javier Aguirre en el Mundial 2026

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La participación de Javier Aguirre en el Mundial 2026 volvió a captar la atención del público, pero esta vez fuera de la cancha. El técnico mexicano fue reconocido durante una ceremonia especial que parodió los momentos más comentados del torneo, donde un episodio con Anthony Gordon terminó por darle el premio a la "Mejor Actuación de un Entrenador".

La escena, presentada con humor durante una gala inspirada en los Globos de Oro, rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de aficionados recordaron el intercambio que protagonizó el estratega de la Selección Mexicana con el futbolista inglés.

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¿Por qué Javier Aguirre recibió un premio en el Mundial 2026?El reconocimiento no formó parte de las distinciones oficiales de la FIFA, sino de un segmento de comedia conducido por James Corden, quien presentó una ceremonia ficticia para destacar algunos de los momentos más recordados y comentados de la Copa del Mundo 2026.El momento elegido fue el intercambio que tuvo con jugadores de Inglaterra, especialmente cuando el técnico mexicano lanzó la frase "Gordon, f*ck you!", dirigida al delantero Anthony Gordon, quien posteriormente reaccionó con humor a la situación.El momento fue retomada durante la premiación como uno de los instantes más comentados del campeonato, lo que terminó por darle el reconocimiento simbólico al estratega mexicano.¿Quiénes competían con Javier Aguirre por el reconocimiento?La ceremonia también incluyó a otros entrenadores que protagonizaron escenas llamativas durante la competencia.Entre los nominados aparecieron Jesse Marsch, entrenador de Canadá, por un festejo desde el banquillo; Stale Solbakken, director técnico de Noruega, por una escena en el vestidor; Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, por un momento en la zona técnica; y Dick Advocaat, técnico de Curazao, por su nombre.El mensaje de Javier Aguirre tras ganar el premioDespués de conocer el resultado, el entrenador mexicano apareció en un video de agradecimiento en el que recordó su paso por la Selección Mexicana durante el Mundial 2026."Hola, soy Javier Aguirre. Gracias por este premio. Fue un honor ser el entrenador de la Selección Mexicana en esta última Copa del Mundo. Gracias a los fans que me han apoyado a lo largo de los años", expresó.Antes de concluir su mensaje, retomó el tono de la parodia con una frase dirigida al conductor James Corden, haciendo referencia al episodio que originó el reconocimiento y cerrando con un "¡Viva México!".Guillermo Ochoa también fue premiado durante la ceremoniaLa Selección Mexicana no solo estuvo representada por Javier Aguirre. El arquero Guillermo Ochoa también recibió un reconocimiento dentro de la misma "gala".El exguardameta del Tricolor obtuvo el premio al "Mejor Momento Romántico", una categoría presentada por el actor Bryan Cranston, gracias al beso que dio a un poste durante el que fue su partido de despedida en las Copas del Mundo y con la Selección Mexicana.En esa categoría también figuraron otros momentos que llamaron la atención de los aficionados, como la celebración entre un aficionado surcoreano y una mexicana, el baile de policías con seguidores de Curazao y el beso de Lopes Cabral con su pareja tras marcar un gol frente a Argentina.