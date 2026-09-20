Liga MX: Horarios y canales para ver la Jornada 9 del Apertura 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Después de un Clásico Nacional que dividió puntos, este domingo continuará la actividad en el balompié mexicano. La Jornada 9 del torneo Apertura 2026 cerrará su telón con tres partidos que no se transmitirán por televisión abierta.

Liga MX jornada 9 Apertura 2026

Por un lado, los Diablos Rojos del Toluca recibirán la visita de Santos Laguna en "El Infierno". De momento, la escuadra escarlata es líder de la tabla general con diecinueve puntos cosechados a lo largo de seis victorias, un empate y una derrota. Realidad que contrasta con la de los Guerreros, puesto que se encuentran en el fondo de la clasificación con una solitaria victoria.

Partidos y transmisiones confirmadas

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A la par, los Xolos de Tijuana visitarán a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo. Ambos equipos buscarán sumar puntos que les permitan acercarse a la zona de Liguilla, desde el décimo y duodécimo lugar de la tabla general, respectivamente.

La novena fecha del torneo cerrará con un encuentro entre los Gallos Blancos de Querétaro y La Fiera de León en el Estadio Corregidora. La escuadra queretana ocupa el octavo general de la clasificación con trece puntos sumados a lo largo de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Mientras que, un lugar más abajo, el equipo esmeralda conserva un saldo similar; con la diferencia de que hila tres tropiezos.

Con la Jornada 9 del Apertura 2026 finalizada, la siguiente fecha del certamen iniciará el próximo viernes, 29 de septiembre.

-----¿Qué partidos de la Liga MX se jugarán este domingo, 20 de septiembre?

Horarios en tiempo del centro de México:

Toluca vs Santos Laguna | 18:00 horas | Transmisión por la señal de ViX Premium.

Pachuca vs Tijuana | 18:00 horas | Transmisión por la señal de FOX One y FOX.

Querétaro vs León | 20:05 horas | Transmisión por la señal de FOX One y FOX.