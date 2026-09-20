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Hong Kong honra a Tung Chee-hwa con funeral de estado oficial

Tras su renuncia, Tung fue vicepresidente del Comité Nacional Consultivo de China.

Por AP

Septiembre 20, 2026 11:57 a.m.
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Hong Kong honra a Tung Chee-hwa con funeral de estado oficial
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      Funeral de Estado en Hong Kong honró el domingo a Tung Chee-hwa, primer líder poscolonial de la ciudad, quien condujo la transición tras la devolución a China en 1997.

      Funeral de estado en Hong Kong por Tung Chee-hwa, primer líder poscolonial

      Funcionarios chinos de Beijing y líderes políticos locales participaron en la ceremonia, el tercer funeral de Estado desde la transferencia de soberanía.

      El magnate naviero y jefe ejecutivo de 1997 a 2005, Tung Chee-hwa, murió el 8 de septiembre a los 89 años. Su gestión enfrentó la crisis financiera asiática, la epidemia de SARS y protestas públicas.

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      Protestas y desafíos durante el mandato de Tung Chee-hwa

      Shi Taifeng, miembro del Politburó del Partido Comunista, destacó a Tung como un patriota y amigo cercano del partido, contribuyente clave al marco "un país, dos sistemas".

      Coronas de flores rodeaban la funeraria y el féretro estaba cubierto con la bandera china; el acceso a medios fue restringido.

      Entre los visitantes estuvo Xia Baolong, director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao. Cerca de 200 invitados asistieron, mientras el público presentó condolencias en tres puntos de la ciudad.

      No mucho después de asumir, la economía local sufrió la crisis financiera asiática. En 2003, el SARS causó casi 300 muertes y afectó la economía.

      Ese año, medio millón protestó contra una ley contra la traición, vista como amenaza a libertades civiles. El plan fue archivado y Tung renunció en 2005 por motivos de salud.

      La protesta de 2003 marcó el inicio de manifestaciones prodemocracia que culminaron en 2019, seguidas por una represión y la ley de seguridad nacional impuesta en 2020.

      Tras dejar el cargo, Tung fue vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y recibió honores nacionales en 2019 por sus aportes al país.

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