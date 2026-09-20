Sancionan a 402 conductores en Conduce Sin Alcohol Fiestas Patrias
Entre el 11 y 19 de septiembre, SSC realizó más de 110 mil pruebas AlcoStop en CDMX.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Del 11 al 19 de septiembre, 402 conductores fueron remitidos al Torito para cumplir con la sanción de una falta administrativa por exceder los límites permitidos de alcohol al volante durante el operativo especial del alcoholímetro durante las fiestas patrias.
Acciones de la autoridad
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que entre el 11 y el 19 de septiembre personal adscrito al programa realizó 110 mil 776 pruebas AlcoStop, las cuales detectaron la presencia de alcohol en el ambiente interior de los vehículos, así como mil 143 pruebas de alcoholimetría mediante aire espirado.
Detalles confirmados
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Como resultado de las revisiones, la SSC indicó que 402 automovilistas superaron el límite permitido de alcohol, por lo que fueron remitidos ante las autoridades correspondientes.
Además, 398 vehículos fueron enviados a depósitos vehiculares como parte de las sanciones derivadas de los operativos implementados durante las fiestas patrias.
De acuerdo con la dependencia, los puntos de revisión fueron instalados en diversas vialidades de la Ciudad de México durante el periodo comprendido entre el 11 y el 19 de septiembre.
El operativo especial durará hasta este domingo 20 de septiembre.
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