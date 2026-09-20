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Zverev impulsa a Alemania al Final 8 de la Copa Davis en Halle

Kevin Krawietz y Tim Puetz ganaron en dobles para darle ventaja decisiva a Alemania.

Por AP

Septiembre 20, 2026 10:48 a.m.
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Zverev impulsa a Alemania al Final 8 de la Copa Davis en Halle
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      HALLE, Alemania (AP) — Alexander Zverev clasificó a Alemania al Final 8 de la Copa Davis al superar con claridad a Dino Prizmic el domingo y asegurar una victoria por 3-1 sobre Croacia.

      Victoria decisiva de Zverev en Halle

      Zverev necesitó apenas 77 minutos para imponerse por 6-2, 6-4 ante Prizmic, quien está ubicado más de 100 puestos por debajo del campeón del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Francia.

      Al igual que en la victoria del sábado sobre Matej Dodig, el segundo del ranking mundial dominó en la cancha dura bajo techo en Halle, Alemania, sin que Prizmic dispusiera de oportunidades de quiebre.

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      Remontada clave en dobles para Alemania

      Poco antes, Kevin Krawietz y Tim Puetz remontaron ante Nikola Mektic y Mate Pavic por 7-5, 6-2 para darle a Zverev la oportunidad de llevar a Alemania al Final 8 que se realizará en Bolonia, Italia, en noviembre.

      Gran Bretaña también avanzó el domingo, con la dupla de dobles Henry Patten y Neal Skupski venciendo a Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo por 6-3, 6-4 para asegurar un triunfo por 3-0 sobre Ecuador.

       

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