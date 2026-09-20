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Manchester City gana 5-3 a Sunderland y lidera la Liga Premier

Brian Brobbey anotó un triplete para Sunderland, pero Haaland aseguró la victoria para el Manchester City.

Por AP

Septiembre 20, 2026 10:51 a.m.
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Manchester City gana 5-3 a Sunderland y lidera la Liga Premier
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      No Pep Guardiola. No hay problema.

      Al menos no hasta ahora para el Manchester City, que quedó en solitario en la cima de la Liga Premier el domingo con una victoria 5-3 sobre el Sunderland.

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      Pero eso no cuenta ni la mitad de la historia de un partido caótico en el Etihad Stadium, en el que el City desperdició dos veces la ventaja y el delantero del Sunderland Brian Brobbey eclipsó a Erling Haaland con un triplete.

      Al final fue Haaland quien puso fin a la valiente resistencia de los visitantes con el quinto gol del City a los 81 minutos.

      Detalles del partido y actuaciones destacadas

      Alexander Isak anotó su cuarto gol de la temporada en la victoria 1-0 del Liverpool sobre el Bournemouth, y el Leeds empató 0-0 con el Crystal Palace.

      Maresca continúa con un récord perfecto después de asumir posiblemente la tarea más desalentadora del fútbol al sustituir Guardiola durante el verano. Encargado de la responsabilidad de continuar la era sin precedentes de éxito del City, que incluyó seis títulos de liga y una Liga de Campeones entre 17 trofeos importantes, ha tenido el mejor inicio posible en términos de resultados.

      Pero es probable que el City tenga que ajustarse defensivamente si quiere poner fin a una sequía de títulos de dos años.

      El Sunderland repetidamente encontró huecos en el City, anotando tres goles y creando numerosas ocasiones para sumar más.

      El City desperdició dos veces la ventaja en la primera mitad antes de irse al descanso arriba 3-2.

      Enzo Fernández abrió el marcador en el noveno minuto con un tiro libre que se curvó hacia el primer palo, pero Brobbey se coló a espaldas de la defensa del City para igualar rápidamente.

      Rayan Cherki devolvió la ventaja al equipo local con un remate raso desde dentro del área antes de que Brobbey igualara por segunda vez, ya que el Sunderland volvió a aprovechar una defensa floja del City.

      Antoine Semenyo clavó un disparo raso junto al portero del Sunderland Robin Roefs poco antes del descanso y marcó el segundo al 57 para darle al City algo de aire.

      Brobbey completó su triplete al empujar el balón sobre la línea desde corta distancia y Ruben Dias tuvo que despejar sobre la línea para evitar que el partido volviera a quedar igualado con un autogol.

      El séptimo gol de Haaland en sus últimos cinco partidos evitó un final tenso.

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      Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

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