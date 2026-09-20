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Mundial de Ruta: Romina Hinojosa en contrarreloj

Sara Roel completó la contrarreloj femenina en el Mundial de Ruta, terminando en la posición 33.

Por El Universal

Septiembre 20, 2026 12:25 p.m.
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Mundial de Ruta: Romina Hinojosa en contrarreloj
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      Romina Hinojosa destaca en contrarreloj del Mundial de Ruta

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Tras dejar huella semanas atrás con una histórica participación en el Tour de Francia, la ciclista mexicana Romina Hinojosa volvió a enfrentarse a la élite internacional, esta vez en la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta.

      Romina Hinojosa y Sara Roel en la contrarreloj femenina

      Con la concentración reflejada en su rostro y el orgullo de representar a México, la pedalista nacional emprendió el desafiante recorrido de 39.2 kilómetros por las calles de Montreal.

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      Arropada por el aliento de aficionados mexicanos que la acompañaron a lo largo del trayecto, Hinojosa administró de gran manera sus esfuerzos y mostró su mejor versión en la parte final de la prueba.

      La mexicana cruzó la meta en la posición 28, confirmando su crecimiento en el ciclismo internacional y sumando una nueva experiencia de alto nivel en una temporada inolvidable. La competencia fue conquistada por la suiza Marlen Reusser, quien revalidó su corona mundial en la especialidad a los 35 años de edad.

      Apoyo y desempeño de las ciclistas mexicanas en Montreal

      Hinojosa, quien al cruzar la meta dedicó varios minutos a convivir con los aficionados mexicanos y agradecerles el apoyo que le brindaron a lo largo del recorrido, no fue la única representante nacional en competencia.

      Sara Roel también tomó la salida en la contrarreloj femenina y completó una actuación destacada al finalizar en la posición 33, a 7 minutos y 29 segundos de la campeona, la suiza Marlen Reusser.

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