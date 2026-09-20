Se amparan... para reparar su escuela

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La infraestructura de la primaria indígena Guadalupe Victoria, ubicada en Tanculpaya, Ciudad Valles, deberá ser revisada por autoridades luego de que un juez federal concediera una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido por estudiantes del plantel, representados por sus padres.

Juez federal concede suspensión provisional a primaria indígena en Ciudad Valles

La resolución establece medidas para atender de manera inmediata las condiciones de la escuela. Entre ellas se encuentra gestionar ventiladores y mobiliario, así como realizar una inspección de las instalaciones para determinar si existen daños estructurales que representen un riesgo para las y los menores.

El caso es acompañado por Perteneces A.C., organización que impulsa el procedimiento como un litigio estratégico relacionado con el derecho humano a la educación y con las condiciones materiales en las que reciben clases los estudiantes. La suspensión concedida por el juez es provisional y no representa una resolución definitiva sobre el fondo del juicio.

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Autoridades deberán inspeccionar infraestructura y gestionar mejoras en aulas, mobiliario y servicios básicos

El mandato judicial contempla además una evaluación de las condiciones de las aulas, sanitarios, agua y suministro eléctrico. También deberá analizarse la viabilidad de construir tres aulas por cada grupo, instalar una red inalámbrica de internet y proporcionar equipo de cómputo al plantel.

Las autoridades involucradas deberán identificar igualmente las obras de concreto necesarias y realizar las gestiones relacionadas con materiales didácticos, infraestructura educativa y mantenimiento de la escuela, conforme a las atribuciones de cada autoridad que tenga relación con el caso.

El juicio continuará hasta que se determine si las condiciones señaladas en el amparo constituyen una vulneración al derecho humano a la educación. "Defender la educación también es defender escuelas dignas: seguras, con agua, baños, bibliotecas, conectividad e infraestructura adecuada. La dignidad también empieza en el salón de clases", sostuvo la organización civil.