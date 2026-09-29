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Fallece el actor Otto Sirgo a los 79 años

Es referente de cine, teatro y televisión en México

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 04:22 p.m.
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Foto: Archivo

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      Este martes se dio a conocer el fallecimiento del actor cubano-mexicano Otto Sirgo a los 79 años.

      La noticia fue compartida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó la pérdida de quien desarrolló una trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

      "Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros", escribieron desde su cuenta de X, antes Twitter. Sirgo también era miembro del sindicato de la asociación.

      El actor es recordado por su participación en producciones como "Lazos de amor", "Rosa Salvaje" y "Niña amada mía".

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      Hasta el momento se desconoce la causa de muerte.

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