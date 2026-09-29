Morena y aliados aprueban reforma contra doble nacionalidad en Senado

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Con 86 votos Morena, Verde y PT aprobó la reforma contra doble nacionalidad en el Senado, por lo que el proyecto de ley fue remitido a los congresos estatales.

El pleno del Senado aprobó en lo general, con el voto de Morena y sus aliados, la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deben tener únicamente la nacionalidad mexicana y no poseer otra.

Durante la sesión ordinaria se aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, la cual fue criticada por la oposición al argumentar que a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos se a quienes se les da un trato de segunda, bajo argumentos chauvinistas y patrioteros.

Movimiento Ciudadano y PRI critican reforma

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El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, argumentó en contra de la reforma presidencial y expuso que "se habla de injerencia extranjera, pero la injerencia que hoy lastima a México tiene otros rostros".

"Tiene el rostro de un poder que busca limitar cada vez más la competencia electoral. Tiene el rostro del crimen organizado que financia campañas, amenaza candidatos y decide quién puede hacer política en regiones enteras del país. Hay gobernadores señalados por sus vínculos con esos grupos y frente a ellos el oficialismo guarda silencio o pide prudencia".

Expuso que de acuerdo a la reforma, la renuncia deberá acreditarse ante el Estado extranjero, con sus trámites, con sus costos, con sus tiempos. "Así, la posibilidad de que una mexicana, un mexicano compita para gobernar en su propio país, en su propio estado, dependerá de una oficina en Washington, en Madrid o en París".

Manuel Añorve, senador del PRI, consideró que el debate que planteó el gobierno de la 4T "es sobre los mexicanos que adquirieron otra nacionalidad, como si eso los hiciera traidores o desleales a la patria y lo peor es que ni ustedes saben cómo defender esta incongruencia".

"¿Acaso la lealtad se comprueba con un pasaporte o, peor aún, con una renuncia ante una autoridad extranjera? No. La lealtad con el país se demuestra con hechos, con integridad, con respeto a la Constitución y con la capacidad de defender los intereses de los mexicanos, porque tener una sola nacionalidad jamás ha sido garantía de honestidad, y tener dos no constituye por sí mismo una deslealtad".

Reacciones de PAN y Morena

La senadora del PAN, Laura Esquivel Torres, dijo que Morena y la 4T quieren "el voto de los migrantes para perpetuarse en el poder y para construir mayorías artificiales, pero no quieren que sean votados".

Expuso que a millones de migrantes los castigan en Estados Unidos y ahora también los castigan aquí, porque para ellos "después de años de esfuerzo, logran tener la doble nacionalidad, según ustedes sería una traidora a la patria".

"Y miren, para joder al país no se necesita tener doble nacionalidad. Ahí está Rubén Rocha Moya y decenas de ejemplos más. Por eso repito, no sean hipócritas y no sean incongruentes. La lealtad a México no se mide por cuántos pasaportes tienes, sino por lo que haces por tu país", subrayó.

El senador por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que esta reforma no está dirigida contra los mexicanos y las mexicanas que tienen otra nacionalidad, mucho menos contra nuestros y nuestras connacionales que por razones familiares, migratorias y personales han construido su vida entre México y otro país.