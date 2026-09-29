Simone Biles evalúa competir en Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles

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Simone Biles entiende las constantes conjeturas sobre si todavía le queda una oportunidad más de competir por el oro olímpico.

En gran parte porque la icónica gimnasta estadounidense todavía se lo está preguntando ella misma. Tanto, que habrá momentos en que la pregunta despierte a la bicampeona olímpica del concurso completo, de 29 años, en medio de la noche.

"Me digo: 'Dios mío, no sé qué decisión debería tomar, pero no necesariamente tengo que tomarla todavía'", comentó Biles a The Associated Press. "Pero siento que ya se está gestando hacia qué lado me estoy inclinando".

Tras viajes a Río de Janeiro, Tokio y París, el atractivo de la oportunidad de competir en el escenario mundial en casa, en Los Ángeles, en el verano de 2028, es real. Sus compañeras olímpicas Suni Lee, Jordan Chiles y Jade Carey ya están apuntando a Los Ángeles. También lo hace Katelyn Ohashi, exestrella universitaria en UCLA, que regresó a la competencia de élite en julio tras una asombrosa pausa de 13 años alejada del máximo nivel del deporte.

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"Sé que (los deportistas) están compitiendo durante mucho más tiempo, y yo solo pienso: ¿se podría?ería como una gran reunión si yo lo hiciera", expresó Biles. "Sería divertidísimo. Pero todavía tengo que sopesar las opciones".

Y los riesgos. Biles tendrá 31 años para cuando se encienda la llama en la ceremonia de apertura en el Coliseo de Los Ángeles y el Sofi Stadium en julio de 2028. Los sacrificios de intentar integrar un cuarto equipo olímpico serían muy distintos de los que enfrentó en Brasil hace una década.

Biles y su esposo Jonathan Owens, jugador de los Colts de Indianápolis de la NFL, quieren formar una familia en algún momento. El posible impacto del entrenamiento en su salud reproductiva es un factor. También lo es la probabilidad de que volver a competir implique que ella y Owens puedan estar separados durante periodos significativos.

"Estoy llegando a la edad de 30, cuando empezamos a hablar de: '¿Qué pasa con tu ciclo reproductivo... qué está ocurriendo ahí? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué tan saludable es?' Y creo que estas son cosas importantes que, a mi edad, están sobre la mesa y que tengo que considerar y sopesar esas opciones, y cómo se vería eso y cuándo queremos empezar una familia".

Aun así, el miedo a perderse algo con respecto a Los Ángeles es demasiado real.

"Unos Juegos Olímpicos en casa... ¿cómo no?", manifestó. "Es absolutamente increíble".

Biles ha pasado los últimos dos años desde su actuación histórica en París —cuando se convirtió en la tercera mujer en ganar múltiples oros en el concurso completo— tomando un descanso y disfrutando de lo que conlleva ser uno de los rostros más reconocibles del movimiento olímpico de Estados Unidos.

La atleta que llevó el tema de la salud mental, a empujones y gritos, al intensísimo foco olímpico cuando se retiró de varias competencias en los Juegos de Tokio en 2021 mientras lidiaba con un bloqueo mental apodado "los twisties", también sigue comprometida con diversas causas, entre ellas el sistema de acogida y el TDAH.

Entre las más recientes está su participación en la campaña "Skin to Believe In", destinada a que los aproximadamente 36 millones de estadounidenses que viven con afecciones inflamatorias de la piel hablen con su proveedor de atención médica sobre opciones de tratamiento tópico a largo plazo, sin esteroides, para sus enfermedades cutáneas crónicas.

A Biles le diagnosticaron dermatitis seborreica en el rostro y el cuero cabelludo, y eccema en los brazos. El problema en el cuero cabelludo se volvió tan grave que se rascaba hasta sangrar. Pasó mucho tiempo tratando de identificar la causa. Viajera incansable, se preguntaba si se desencadenaba por ciertos entornos o por algo interno, como el estrés.

Ahora usa una espuma y una crema sin esteroides, lo que no solo la ha ayudado enormemente, sino que también le permite mantener abiertas sus opciones si al final decide intentarlo una vez más.

Hay una parte de ella que cree que es posible. Biles estuvo recientemente en el gimnasio con su hermana Adria y decidió probar un doble mortal extendido. Ya sabes, por diversión.

"Me digo: 'Si me desoriento, se acabó'", relató Biles. "Y luego lo hice. Y, claro, pensé: ¿qué demonios? No estuvo tan mal. No estaba tan asustada como creía que iba a estar. Y eso me asustó más con respecto a la decisión".

Biles bromeó con que hay un segmento de la población al que le parecería perfecto si su año sabático se convirtiera en un retiro oficial: las demás gimnastas que están en la pelea por integrar un equipo de Estados Unidos potencialmente repleto de talento, que sería gran favorito para el oro cuando salga al tapiz en el Staples Center en julio de 2028.

Estaba intercambiando mensajes con Joscelyn Roberson, su excompañera de campeonatos mundiales y que ahora compite en la Universidad de Georgia, tras reunirse de nuevo con Cecile y Laurent Landi, los entrenadores de Biles de 2017 a 2024, cuando Roberson le hizo una sugerencia.

"Está tratando de recordarme, como: 'Oye, nena, estás bien. Recuerda, no tienes que volver. Quédate en tu casa y quédate con tu esposo'", contó Biles entre risas, y luego añadió: "Sé que algunas de las chicas estarían como: 'Oh no, Simone regresa'".

Y muy bien podría hacerlo, aunque es plenamente consciente de la dificultad de la tarea que enfrentaría, física, mental y emocionalmente. Ha hablado con la esquiadora Lindsey Vonn —quien hizo su propio regreso olímpico este año a los 41— sobre el particular tira y afloja de los Juegos. Biles insiste en que está en paz si nunca vuelve a ponerse un maillot y saludar a los jueces.

"He vivido tanto y he hecho tanto, que es como... también tengo que hacerlo por las razones correctas", señaló. "Me siento realmente, realmente cómoda con lo que he hecho en este deporte. Así que solo tengo que sentarme y decir: '¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo?' Porque tiene que haber una buena razón".