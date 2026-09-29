Emiliano hijo de Pepe Aguilar habla sobre su ataque de pánico

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, reapareció en redes sociales y habló de su estado de salud, después de que a través de un comunicado se informara que había sufrido un ataque de pánico, que se encontraba hospitalizado y que por el momento pausaba sus presentaciones.

Emiliano confirma ataque de pánico y aclara estado de salud

A través de un video, el cantante de rap admitió que sí sufrió un ataque de pánico, confesó que ha estado lidiando con muchos temas últimamente pero que le está echando ganas, puntualizó que no se encontraba en un hospital, aunque no precisó si estuvo en algún momento internado.

"Me dio un ataque de pánico, ya les he dicho que a mí me dan ataques de pánico, he estado lidiando con muchas cosas últimamente, pero aquí seguimos echándole ganas, todo está bien, no estoy en el hospital, pero sí pasé por unas cosas", expresó.

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Definición médica y síntomas de un ataque de pánico

Médicamente, un ataque de ansiedad (o crisis de ansiedad) es una aparición repentina de miedo intenso, angustia o malestar profundo que viene acompañada de fuertes reacciones físicas.

Un ataque de ansiedad puede alcanzar una intensidad muy alta en pocos minutos, a diferencia del estrés o la ansiedad cotidiana, que suelen aumentar de manera gradual. Durante el episodio, la persona puede sentir que pierde el control.

Los síntomas aparecen porque se activa la respuesta de "lucha o huida" e incluyen taquicardia, falta de aire, opresión en el pecho, mareos, temblores y sudoración, además de miedo intenso a morir, perder el control o que ocurra una catástrofe.

Debido a la intensidad de los síntomas físicos, especialmente los relacionados con el pecho y la respiración, el episodio puede confundirse con un problema cardíaco.

Emiliano, que actualmente no tiene relación con su padre Pepe Aguilar ni con sus tres hermanos, agradeció el apoyo y la preocupación del público.

Recientemente Emiliano ha dado de qué hablar luego de que la actriz y cantante Gala Montes destapara que tuvo un romance con él, y que la dejó plantada en su reciente visita a Estados Unidos.

Gala enfatizó que Emiliano no la indujo al consumo de drogas, él y ella consumen mariguana por iniciativa propia, dijo.