Fernanda Tapia explica compra de casita tras venta de propiedad

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- La directora de Radio Educación, Fernanda Tapia, subió a su cuenta de Facebook un video de más de dos minutos de duración para responder al reportaje publicado ayer por EL UNIVERSAL donde se consignan sus ingresos derivados de otros trabajos en medios de comunicación privados y por la venta de una propiedad por más de 19 millones de pesos.

Fernanda Tapia explica venta y compra de vivienda

La funcionaria explica en el video que tuvo que vender dicha propiedad por cuestiones hipotecarias, y que, de esa venta, la cual se registra en su declaración patrimonial por 19 millones, realizó el pago de algunos adeudos y compró "una casita".

En su declaración, Tapia registra el ingreso neto total, de 2025, de 25 millones 493 mil 866 pesos, de los cuales 19 millones 777 mil 333 pesos corresponden a la enajenación de bienes, es decir, a la venta de una casa o propiedad.

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"La mayor parte de esta cantidad corresponde a la venta de un bien de mi patrimonio; yo compré en 2010 una casa, tuve que pedir un préstamo para poderla ir mejorando y después esa hipoteca me asfixiaba, así que en 2025 vendí ese inmueble, es una casa donde viví desde 2012 hasta el 2025".

Declaración patrimonial y actividades privadas

"Con el dinero de esa venta se pagó una hipoteca monstruosa y una casita la mitad de tamaño, y a la mitad o mucho menos del costo de la anterior, incluso siempre jugaba yo la broma que era primera funcionaria que al entrar a un trabajo público cambiaba su casa grande grandota por una chiquita", afirmó Tapia.

Y remarcó que su nueva casa es más pequeña, y que hizo "frente a mis obligaciones fiscales". Señaló que toda su información patrimonial es pública y se puede consultar.

La funcionaria no aclaró el tiempo que dedica a sus distintos trabajos en medios de comunicación privados, ya que en su declaración reporta el ingreso de 3 millones 870 mil 775 pesos de otras actividades lucrativas ajenas a su puesto como directora en Radio Educación.