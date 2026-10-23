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Listas semis de la MLB Cup México

Se enfrentan las novenas de Veracruz ante Saltillo, y Sinaloa contra Aguascalientes

Por Romario Ventura

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Listas semis de la MLB Cup México
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      Quedaron definidas las semifinales de la MLB Cup México 2026, luego de una intensa jornada de cuartos de final celebrada en el Potosí Béisbol Park, ubicado en el Parque Tangamanga. Las novenas participantes protagonizaron encuentros disputados y demostraron el talento de sus jóvenes peloteros en uno de los torneos más importantes del béisbol infantil y juvenil en México.

      La jornada de semifinales se disputará este viernes con dos encuentros. A las 13:00 horas se enfrentarán la Liga Infantil y Juvenil de Veracruz y Ojo de Agua de Saltillo, mientras que a las 15:00 horas se medirán Ahome, de Sinaloa, y la Liga Ferrocarrilera de Aguascalientes, en busca de los boletos para la gran final del certamen.

      En los cuartos de final, la Liga Ferrocarrilera consiguió su clasificación tras derrotar por 4-3 a la Liga Treviño Kelly, subcampeona de la edición anterior. Su rival será Ahome, que avanzó con una contundente victoria de 10 carreras a 0 sobre la novena de Colhuacán. En la otra llave, Ojo de Agua se impuso por ajustado marcador de 2-1 a Kino, en un duelo entre equipos invictos, mientras que la Liga Infantil y Juvenil de Veracruz eliminó a los bicampeones de la Liga Municipal de Tijuana y posteriormente dejó fuera a la Liga Regiomontana, también por 2-1.

      Con estos resultados, las cuatro novenas semifinalistas buscarán mantener su buen paso y acercarse al título de la MLB Cup México 2026. La celebración del torneo en San Luis Potosí reúne a jóvenes talentos del béisbol y ofrece una plataforma para elevar el nivel competitivo, además de acercar a la afición a una disciplina que continúa formando nuevas generaciones de peloteros.

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