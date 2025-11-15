logo pulso
Joao Pedro, campeón de goleo de la Liga MX

Por Romario Ventura

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Joao Pedro, campeón de goleo de la Liga MX

La Fase Regular del Apertura 2025 llegó a su conclusión y dejó un nombre propio en los reflectores: Joao Pedro. El delantero ítalo-brasileño del Atlético de San Luis cerró un semestre brillante al proclamarse campeón de goleo con 12 anotaciones, título que comparte con Armando González (Guadalajara) y Paulinho (Toluca).

En su primera experiencia en la Liga MX y defendiendo por primera vez la camiseta potosina, Joao Pedro mostró desde la Jornada 1 un desempeño de alto impacto. Su adaptación fue inmediata, convirtiéndose en un referente ofensivo y en una pieza esencial para el esquema del ADSL.

A lo largo de las 17 fechas, el atacante marcó goles decisivos ante rivales de jerarquía, demostrando versatilidad en la definición. Sus 12 anotaciones se repartieron de la siguiente manera: 6 goles con remate de pie, 2 goles de cabeza y 4 goles desde el punto penal.

Su consistencia fue evidente jornada tras jornada: abrió el torneo goleando al León, continuó frente a Guadalajara, firmó un doblete ante Puebla, hizo daño a Querétaro y Santos, y en la parte final del campeonato anotó frente al Atlas, sumó otro doblete contra Necaxa, y cerró con gol ante Tigres.

