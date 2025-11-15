Exitosa Cena Subasta del Torneo Calcuta de Tenis 2025 en el CDP

La noche de este jueves se llevó a cabo la Cena Subasta del tradicional Torneo Calcuta de Tenis 2025 en las instalaciones del Club Deportivo Potosino (CDP), encuentro que marca el arranque oficial de una de las competencias más emblemáticas del calendario tenístico del club potosino.

Durante la velada, socios, jugadores y aficionados se reunieron en un ambiente de convivencia y entusiasmo para participar en la clásica subasta de parejas, dinámica característica del formato Calcuta que incrementa la competitividad y expectativa del torneo.

El evento forma parte de los festejos del 85º aniversario del Club Deportivo Potosino, y sirve como antesala del torneo que se disputará del 20 al 23 de noviembre, el cual contará con una bolsa garantizada de 32 mil pesos.

La Cena Subasta fue también una oportunidad para que los participantes conocieran detalles finales del certamen, cuyo con una destacada participación y gran ambiente deportivo, el CDP dio así el primer paso rumbo a una nueva edición del Torneo Calcuta, que cada año reúne a jugadores locales y regionales en un evento lleno de tradición y competencia.

