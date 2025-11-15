logo pulso
ADSL cede a Nájera al Atl. de Madrid

El mediocampista mexicano se irá por un año a la filial del conjunto español

Por Romario Ventura

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
ADSL cede a Nájera al Atl. de Madrid

El Club Atlético de San Luis anunció oficialmente que alcanzó un acuerdo con el Atlético de Madrid para concretar la cesión por un año del mediocampista mexicano Ronaldo Nájera al Atlético Madrileño, filial del conjunto español.

Nájera, de 22 años, acumuló más de 1,500 minutos de juego desde su debut en el torneo Apertura 2024 hasta el inicio del actual certamen de la Liga MX. Durante su etapa con el cuadro potosino, el mediocampista se consolidó como una pieza clave dentro del esquema técnico, aportando cuatro goles y destacando por su dinamismo, entrega y calidad en el terreno de juego.

La transferencia reafirma la sinergia estratégica entre el Atlético de San Luis, Atlético de Madrid y Atlético Ottawa, una colaboración que busca fortalecer el desarrollo deportivo de sus planteles mediante el intercambio de talento, proyección internacional y la integración de proyectos compartidos. En ese sentido, el club potosino destacó que este vínculo ha permitido incorporaciones importantes, como la llegada del uruguayo Juan Manuel Sanabria, así como el crecimiento coordinado entre las tres instituciones.

El Atlético de San Luis agradeció el profesionalismo y compromiso de Ronaldo Nájera durante su etapa en la institución y le deseó éxito en este nuevo capítulo de su carrera, ahora bajo la dirección del histórico Fernando Torres en el Atlético Madrileño.

SLP

EFE

SLP

Romario Ventura

SLP

Romario Ventura

