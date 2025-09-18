Liverpool supera al Atl. de Madrid

Virgil Van Dijk le aguó la fiesta a Marcos Llorente en la que parecía que iba a ser una nueva noche de idilio del jugador del Atlético de Madrid con el legendario estadio del Liverpool. El central resolvió el resultado a favor para los ‘reds’ con un tanto del que terminó expulsado el Cholo Simeone tras enzarzarse con la grada de Anfield. Un resultado desfavorable y amargo para un Atleti que acusó una primera parte horripilante.

Era imposible tener un inicio más terrible que el del conjunto de Simeone en Anfield. El ‘You´ll never walk alone’ les dejó totalmente amedrentados y gafados porque de una falta prescindible de Lenglet salió la carambola desafortunada. El horrible disparo de Salah se encontró con el tacón de Robertson para que el rebote entrase llorando en la portería de Oblak en su partido nº500 bajo los palos rojiblancos.

Mala forma de celebrar la cifra cuando sólo cuatro minutos después vio como un obús egipcio con el dorsal ‘11’ se tiraba una pared con Gravenberch y entraba hasta la cocina de su área, sin pedir permiso y braceando con hasta tres defensas rojiblancos para hacer un golazo. El Liverpool, con lo básico, hizo mucho daño.

El Atleti jugó con un boquete en el centro del campo que hacía que Gravenberch hiciera lo que quisiera. Hubo un intento de arrancada rojiblanca para rebuscar esa inercia hacia el empate, pero se acusó la falta de un delantero centro referencia que tirase los desmarques de ruptura con la titularidad de Griezmann y Raspadori.

La confianza del Atleti saltó con ellos en la segunde parte. Dominó el equipo del Cholo, con Sortloh ya como referencia y con Koke a los mandos del centro del campo, ante un Liverpool a medio gas. Pero, aún con esas, los de Arne Slot eran un peligro. Oblak vivió una estampida desde el lado opuesto cuando vio cómo se acercaban a su portería Wirtz y Szboszlai, con Salah por la otra banda, que fue quien reventó el palo.