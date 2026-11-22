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México.- Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se enfrentarán este domingo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México por la semana 11 de la NFL. San Francisco llega como favorito y líder de la Conferencia Nacional (8-1) gracias a la mejor ofensiva de la liga, encabezada por Brock Purdy, Christian McCaffrey, George Kittle, Deebo Samuel, Trent Williams y Mike Evans. Enfrente tendrá a unos Vikings (7-2) que pelean el liderato del Norte de la NFC junto a Lions y Bears, respaldados por la segunda mejor defensiva del torneo bajo el mando de Brian Flores, con figuras como Dallas Turner y Andrew Van Ginkel, quienes suman 37 capturas y 10 intercepciones.

Para superar los 2,240 metros de altitud de la capital mexicana, ambos equipos tomaron caminos distintos. Los 49ers entrenaron toda la semana en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs (2,018 metros) buscando una ligera ventaja física, mientras que Minnesota instaló hace cinco semanas una sala de simulación en su sede para entrenar cardio a hasta 3,657 metros. Este será el sexto duelo de temporada regular de la NFL en el Estadio Azteca, tras los antecedentes de 2005 (récord de asistencia con 103,467 aficionados), 2016, 2017, 2019 y 2022.