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Los Bravos superan a los Cerveceros

Por AP

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Los Bravos superan a los Cerveceros
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      ATLANTA.- Ozzie Albies conectó dos jonrones, incluido un cuadrangular de dos carreras para dejar en el terreno en la novena entrada, para darle a los Bravos de Atlanta una victoria el sábado de 4-3 de remontada sobre los Cerveceros de Milwaukee.

      Después de que Matt Olson pegó un sencillo ante Aaron Ashby (10-1) con un out, Albies conectó el batazo decisivo por encima de la barda del jardín derecho para su 12do de la temporada.

      A Ashby se le negó su primer salvamento de la temporada, ya que no pudo proteger una ventaja de 3-2 y, en cambio, cargó con su primera derrota tras liderar las Grandes Ligas con 10 victorias.

      Dylan Lee (3-0) lanzó una novena entrada sin permitir carreras como el cuarto lanzador de Atlanta.

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      El salvamento desperdiciado de Ashby echó a perder una sólida apertura del zurdo Kyle Harrison, quien permitió apenas cuatro hits y dos carreras en 6 1/3 entradas.

      El zurdo de los Bravos, Chris Sale, permitió cinco hits y dos carreras sucias en 5 2/3 entradas.

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