Los Cabos se viste de gala

LOS CABOS, BCS.- Con el imponente paisaje del Pacífico como telón de fondo, Los Cabos se convertirá en el epicentro del golf al recibir una de las citas más esperadas del calendario.

El World Wide Technology Championship, certamen que combina excelencia deportiva con escenarios naturales de ensueño, consolidará al país como anfitrión de clase mundial del 6 al 9 de noviembre.

Con la participación de figuras consagradas del PGA Tour y jóvenes promesas del golf internacional, el torneo promete emociones intensas, estrategias al límite y una muestra de talento sobre el green de El Cardonal, el campo diseñado por Tiger Woods.

“Los Cabos es la meca del golf en México. Tenemos una gran comunidad y es un privilegio que el World Wide Technology Championship nos brinde la oportunidad de seguir sumando, con una mezcla única entre turismo y deporte del más alto nivel”, mencionó Joe Mazzeo, director del torneo.

Mazzeo, quien ha sido clave para colocar el torneo como uno de los más destacados en América Latina, compartió que se contará con la participación de cuatro golfistas mexicanos, algo que ha sido fruto de un proceso durante los últimos 19 años.

“Es muy especial compartir que habrá cuatro mexicanos participando. El primer mexicano es Emilio González; los otros tres nombres saldrán de un torneo eliminatorio”.

Austin Eckroat, vigente campeón tras una impresionante ronda final de nueve bajo par, compartió su alegría por regresar a México.

“Es muy especial y divertido volver a México. Estoy listo para mostrar una gran versión. Es un honor tener la oportunidad de jugar en un campo diseñado por una leyenda como Tiger Woods”.