Detienen en Soledad a sujeto con una pistola

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma de fuego. La acción se realizó en Cabecera Municipal durante recorridos de prevención y vigilancia destinados a mantener la paz social.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la calle Galeana en Cabecera Municipal, escucharon detonaciones de arma de fuego y, a la altura de un campo de fútbol ubicaron a un individuo que comenzó a agredirlos verbalmente.

Los servidores públicos se acercaron al sujeto y, después de entrevistarlo, se identificó como Eloy “N” de 44 años, quien mostró una actitud agresiva, por lo que se le realizó una inspección. En la revisión se le encontró un arma de fuego tipo escuadra calibre .380, así como un cargador con un cartucho útil del mismo calibre.

De inmediato se le hizo saber que sería detenido por portación de arma de fuego, además se le informaron los derechos que le asisten. El infractor fue trasladado a Barandilla Municipal donde lo certificó el Médico Legista, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el debido proceso.

