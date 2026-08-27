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Los Filis vencen a los Marineros

Schwarber conecta su jonrón 40, Luzardo poncha a 7

Por AP

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Los Filis vencen a los Marineros
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      SEATTLE.- Kyle Schwarber conectó su 40º jonrón, el mayor total de las Grandes Ligas, el peruano Jesús Luzardo ponchó a nueve en siete entradas y los Filis de Filadelfia vencieron el miércoles por 6-0 a los Marineros de Seattle.

      Schwarber pegó un cuadrangular de tres carreras en la segunda entrada y llegó a 40 jonrones por cuarta temporada con Filadelfia, igualando la marca de la franquicia establecida por Ryan Howard. Schwarber envió la recta de Bryan Woo a 425 pies hacia el jardín derecho-central para coronar un episodio de cuatro carreras que puso a los Filis arriba 6-0.

      Con la victoria, los Filis (74-60) evitaron una barrida en la serie ante los Marineros y se mantienen a 4 1/2 juegos de Atlanta en el Este de la Liga Nacional. Los Bravos se miden con los Dodgers más tarde el miércoles.

      Los Marineros (64-70) están a tres juegos del líder Houston en el Oeste de la Liga Americana. Los Astros enfrentan a los Yankees más tarde el miércoles.

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      Tim Mayza y Jhoan Duran cerraron la 16ª blanqueada de la temporada para Filadelfia, mientras los Marineros quedaron limitados a dos hits.

      Woo (9-9) trabajó cuatro entradas. El derecho de 26 años permitió seis carreras con cinco hits y ponchó a cinco.

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