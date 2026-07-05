Los Piratas superan 7-1 a los Nacionales
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WASHINGTON.- Braxton Ashcraft ganó su cuarta apertura consecutiva y los Piratas de Pittsburgh derrotaron el sábado por 7-1 a los Nacionales de Washington.
Henry Davis y Brandon Lowe impulsaron dos carreras cada uno para Pittsburgh, que volvió a estar en .500 con marca de 45-45 tras perder tres de sus últimos cuatro juegos.
El novato de los Piratas Konnor Griffin robó el plato como parte de un doble robo con dos outs en la primera entrada para abrir el marcador. Griffin había robado antes la segunda base tras un sencillo abriendo la entrada, y los Piratas terminaron con cuatro bases robadas en el juego.
James Wood conectó un jonrón abriendo el juego para los Nacionales, cuya racha de tres victorias seguidas llegó a su fin.
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Ashcraft (9-3) permitió una carrera y seis hits en 5 2/3 entradas y ponchó a siete.
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