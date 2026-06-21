Los prospectos del draft de NBA

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Aday Mara fue una presencia imponente en la enorme alineación de Michigan que llevó a los Wolverines a su primer campeonato de la NCAA desde 1989. Ahora es un prospecto de lotería en el draft de la NBA.

El pívot de 2,21 metros y 118 kilos es el principal nombre entre los hombres altos, un grupo de posición con una lista más corta de principales prospectos en comparación con los bases y los aleros. La lista incluye a Hannes Steinbach, de Washington; Jayden Quaintance, de Kentucky; y Chris Cenac Jr., de Houston.

A continuación, un vistazo a algunos de los principales hombres altos que ingresan a la primera ronda la noche del martes:

ADAY MARA, MICHIGAN

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FORTALEZAS: El junior, de España, se perfila como una fuerza defensiva: lideró a todos los jugadores medidos en el combine en alcance de pie (2,97 metros) y ocupó el segundo lugar en envergadura (2,29 metros).

Mara promedió 12,1 puntos, 6,8 rebotes y 2,4 asistencias, y fue sexto a nivel nacional en tapones (2,6) en 23,4 minutos. Lanzó para 66,8% en general, y Synergy registró que los posteos representaron 34,8% de su uso de posesiones. Tuvo trabajo constante como bloqueador que rueda hacia el aro en situaciones de pick-and-roll y como cortador, y, como era previsible, obtuvo una calificación de "Excelente" de Synergy por su definición cerca del aro (percentil 97).

Mara destacó en una paliza del Final Four ante Arizona, también sembrado número 1, con un récord personal de 26 puntos al acertar 11 de 16 tiros, además de nueve rebotes y dos tapones.

PREOCUPACIONES: Mara debe mejorar en la línea de tiros libres (56,4%). No está claro qué tipo de ofensiva ofrecerá más allá de definir en la pintura, aunque sí encestó 3 de 10 triples la temporada pasada en su primera incursión más allá del arco.

HANNES STEINBACH, WASHINGTON

FORTALEZAS: El freshman, de Alemania, de 2,08 metros y 112 kilos, fue un productor constante como anotador (18,5) y reboteador (el mejor del país con 11,8).

Su trabajo en los tableros sobresale: Steinbach tuvo un partido de 24 rebotes contra USC y otros cinco encuentros con al menos 15. También registró 10 partidos con al menos seis rebotes ofensivos, y las segundas oportunidades tras rebote ofensivo representaron 17,2% de su uso de posesiones, según Synergy. Por lo demás, su juego se apoyó en ser el hombre que rueda en el pick-and-roll, en posteos y como cortador.

Steinbach lanzó para 57,7% en general, y mostró cierta capacidad de jugar de adentro hacia afuera al encestar 18 triples (34%), lo que también podría permitirle desempeñarse como ala-pívot. Promedió 1,2 tapones con una envergadura superior a 2,18 metros.

PREOCUPACIONES: No es un atleta explosivo, lo que podría notarse al enfrentar rivales con longitud o al defender oponentes habilidosos. Tuvo más pérdidas (59) que asistencias (47), lo que aumenta la incertidumbre sobre cómo puede contribuir como creador de juego complementario.

JAYDEN QUAINTANCE, KENTUCKY

FORTALEZAS: Las herramientas físicas destacan en el sophomore de Kentucky. Quaintance tiene un físico fuerte (2,06 metros, 115 kilos) y buenas mediciones, entre ellas el cuarto lugar del combine en envergadura (más de 2,26 metros) y manos grandes (empatado en el liderato del combine con 28 centímetros de ancho; empatado en el segundo lugar con 24,1 centímetros de largo).

PREOCUPACIONES: La salud. Quaintance se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en febrero de 2025 cuando estaba en Arizona State. Regresó y solo jugó cuatro partidos en Kentucky mientras lidiaba con problemas persistentes en esa rodilla.

Eso deja una muestra limitada para evaluarlo. Promedió 9,4 puntos, 7,9 rebotes y 2,6 tapones en 24 partidos en Arizona State antes de la lesión. Debutó con Kentucky en diciembre con 10 puntos y ocho rebotes contra St. John´s, pero sumó 10 puntos y 12 rebotes en los siguientes tres partidos y disputó su último juego el 7 de enero.

CHRIS CENAC JR., HOUSTON

FORTALEZAS: El freshman de Houston, de 2,11 metros y 109 kilos, tiene habilidades con alcance y herramientas intrigantes. El all-American de McDonald´s fue el Jugador Más Valioso del campamento NBPA Top 100 en el verano de 2024, y luego fue titular en 36 partidos para el equipo top 10 de Kelvin Sampson, donde la defensa, la dureza y el rebote son requisitos para jugar.

Cenac fue quinto entre los jugadores del combine con una envergadura de 2,26 metros. Lideró a los Cougars en rebotes (7,9) y encestó 30 triples para mostrar capacidad de jugar de adentro hacia afuera.

PREOCUPACIONES: No destacó de manera consistente; en cambio, se asentó en un rol complementario mientras promediaba 9,5 puntos. Encestó tres o menos canastas en casi la mitad de sus partidos (18 de 37). No fue mucho a la línea (58 intentos en 37 partidos) y lanzó mal cuando lo hizo (62,1%). Además, cometió más pérdidas (33) que asistencias (27).

OTROS A TENER EN CUENTA:

— HENRI VEESAAR: El junior de cuarto año, de Estonia, de 2,11 metros y 103 kilos, tuvo una temporada de despegue en Carolina del Norte (17,0 puntos, 8,7 rebotes). Es un prospecto de final de primera ronda que corre la cancha y encaja en el molde actual deseado de hombres altos con tiro que abre espacios. Encestó 42,6% en triples (40 de 94) en UNC y obtuvo una calificación de "Excelente" de Synergy por su tiro en recepción y lanzamiento, después de haber lanzado apenas 31,6% (19 de 60) desde el perímetro en dos temporadas en Arizona.

— TARRIS REED JR.: El senior de 2,08 metros y 120 kilos fue una fuerza interior en el recorrido de UConn hasta la final de la NCAA. Tuvo promedios máximos de su carrera de 14,7 puntos, 9,0 rebotes, 2,3 asistencias y 2,0 tapones, incluidos 31 puntos y 27 rebotes en la victoria de primera ronda de la NCAA contra Furman para convertirse en el primer jugador desde Elvin Hayes, de Houston, en 1968, en registrar un partido de 30/25 en el March Madness. El prospecto de final de primera ronda tiene una envergadura superior a 2,24 metros.

— ZUBY EJIOFOR: El senior de 2,03 metros y 111 kilos fue una presencia física en el recorrido de St. John´s hasta el Sweet 16. Ejiofor tiene un motor alto, con 15,4% de su uso de posesiones proveniente de segundas oportunidades tras rebote ofensivo, según Synergy. Su físico robusto y su envergadura de 2,18 metros ofrecen potencial defensivo con su capacidad para pelear en la pintura y mover los pies para manejar los cambios de marca. El prospecto de final de primera ronda encestó 18 de 59 triples (30,5%) para ofrecer al menos algo de potencial para abrirse hacia afuera.

— UGONNA ONYENSO: El senior de Virginia, de 2,11 metros y 108 kilos, es una apuesta interesante de segunda ronda como protector del aro con una envergadura de casi 2,26 metros. Destacó contra el principal prospecto profesional Cameron Boozer, de Duke, al hostigar al eventual jugador nacional del año de The Associated Press hasta llevarlo a sus peores registros de la temporada (13 puntos, 3 de 17 en tiros) mientras le bloqueaba cuatro lanzamientos en el partido por el título del Torneo de la Atlantic Coast Conference. Los nueve tapones de Onyenso en ese juego lo llevaron a 21 en el torneo, rompiendo un récord que pertenecía al ex hombre alto de Wake Forest y campeón de la NBA Tim Duncan.